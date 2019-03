Entornointeligente.com / Foto: cortesía Estados Unidos emitió este viernes sanciones financieras contra el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y a sus filiales en respuesta a la detención arbitraria de Roberto Marrero, jefe del despacho de la presidencia de Juan Guaidó. EEUU sancionó a Bandes y a cuatro subsidiarias: Bandes en Uruguay; banco Bicentenario; banco Universal, banco de Venezuela y banco Prodem, con sede en Bolivia, de acuerdo a la nota publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro.

Marrero fue detenido durante la madrugada de este jueves por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su vivienda fue allanada por los organismos de seguridad, quienes forzaron la puerta de la casa y destrozaron el lugar.

Treasury sanctions BANDES, Venezuela’s national development bank, and subsidiaries, in response to illegal arrest of Guaido aide https://t.co/u038AnEs1b

— Treasury Department (@USTreasury) 22 de marzo de 2019

