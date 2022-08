EEUU rumbo a Qatar: Actualidad de sus seleccionados en Europa

Entornointeligente.com /

Al igual que el resto de las selecciones que participarán en el Mundial, y en un ejercicio similar al de los mexicanos que militan en Europa, presentamos el balance de las actuaciones de los principales candidatos de Estados Unidos al Mundial de Qatar el fin de semana en las principales ligas del Viejo Continente.

Brenden Aaronson | Leeds United Edad: 21 Posición: Mediocampista ofensivo

Brenden Aaronson celebra su gol ante Chelsea Getty Images El Leeds no ha perdido en sus tres primeros partidos de la Premier League, y en su juego del fin de semana venció sorpresivamente al Chelsea por un contundente 3-0. Aaronson marcó el primer gol, en el minuto 33 y fue sustituido en el 83. Ha sido titular en los tres encuentros con el equipo de Jesse Marsch .

Tyler Adams | Leeds United Edad: 23 Posición: Centrocampista

Adams, el cuarto estadounidense más caro en la historia del futbol, ha jugado completos los tres partidos de la temporada de la Premier, y en su debut fue uno de los 12 centrocampistas de la Premier League que jugó 90 minutos, registró más de 50 toques y 25 pases completos. Destacó también en los triunfos ante Wolverhampton y Chelsea.

Reggie Cannon | Boavista Edad: 24 Posición: Lateral derecho

Cannon podría ser uno de los beneficiarios de los tres espacios adicionales en la lista de 26 de Estados Unidos, aunque no es un titular probable, podría darle profundidad al equipo. Ha jugado todos los minutos para el Boavista de la máxima categoría portuguesa en los tres partidos de esta temporada, y buscará recuperarse de una 2021-22 en la que se perdió tres meses por una lesión.

Cameron Carter-Vickers | Celtic FC Edad: 24 Posición: Defensa central

Celtic firmó a Carter-Vickers de forma permanente este verano, un fuerte pasador y presencia aérea, quien tendrá buenas opciones de ir a Qatar. Ha sido titular en los cuatro partidos de la temporada 2022-23 en la Premier escocesa.

Luca de la Torre | Celta Vigo Edad: 24 Posición: Centrocampista

De la Torre busca ganarse un lugar en el Celta de Vigo, de lo que depende su presencia en Qatar. No le será sencillo con el exigente Coudet, quien lo debutó en la segunda jornada, al permitirle jugar los últimos cuatro minutos en la goleada frente al Real Madrid .

Sergiño Dest | Barcelona Edad: 21 Posición: Lateral derecho

Sergiño Dest luce decepcionado en un partido del Barcelona Getty Images El futuro de Dest en el Camp Nou es incierto, pues Xavi le comunicó que no cuenta con él y su mejor apuesta para no quedarse en la banca toda la temporada es buscar un nuevo destino. En el primer partido fue suplente, pero en el del fin de semana ante la Real Sociedad no fue convocado.

Weston McKennie | Juventus Edad: 23 Posición: Centrocampista

Si Estados Unidos va a tener éxito en Qatar, en gran parte depende de la buena actuación del mediocampista de la Juventus, quien lidió con lesiones la temporada pasada. Fue titular en el primer partido de la Serie A 2022-23 de la Juventus, jugando 76 minutos en una victoria sobre Sassuolo , y también inició en el empate 0-0 ante Sampdoria , pero salió al 62.

Yunus Musah | Valencia Edad: 19 Posición: Centrocampista

Uno de los jugadores más prometedores y versátiles del grupo, parece tener el favor del nuevo entrenador Gennaro Gattuso en Valencia. Jugó completo el primer partido de la temporada (una victoria por 1-0 sobre el recién ascendido Girona ) y jugó 62 el domingo, en la derrota frente al Athletic Club .

Erik Palmer-Brown | Troyes Edad: 25 Posición: Defensa central

En su segunda temporada con el equipo de la Ligue 1, parece sólido en la defensa, ya que ha jugado completos los tres partidos de la temproada 2022-23, que lamentablemente para su club, todos terminaron con derrota.

El ex internacional juvenil de Francia tiene buenas opciones de mostrar que su llegada a la Bundesliga está justificada, tras brillar en la Superliga suiza. Fue titular en los tres primeros partidos de esta temporada y ya marcó dos goles, el más reciente el sábado, en el triunfo 2-1 ante Leipzig.

Ricardo Pepi | FC Augsburg Edad: 19 Posición: Delantero

Tras llegar a Alemania como la gran promesa que Estados Unidos le arrebató a México, Pepi no anotó goles ni logró asistencias en 11 apariciones con el Augsburgo la temporada pasada. Tampoco ha anotado para la USMNT desde sus primeros dos juegos y sus posibilidades de viajar a Qatar siguen cayendo. Solo ha jugado 37 minutos como suplente en los tres partidos de la presente Bundesliga.

Christian Pulisic | Chelsea Edad: 23 Posición: Mediocampista ofensivo

Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images Su tiempo en el Chelsea sigue siendo inestable y está lejos de ser la figura que prometió con algunos destellos en el equipo de Tuchel. Pero es la gran figura de Estados Unidos y aunque solo jugó 26 minutos en la derrota 3-0 ante Leeds, su selección espera que levante el vuelo rumbo a Qatar.

Giovanni Reyna | Borussia Dortmund Edad: 19 Posición: Mediocampista ofensivo

Debido a una lesión sufrida en el primer partido de clasificación de Estados Unidos, Reyna jugó solo 10 partidos en la Bundesliga con el Borussia Dortmund, pero finalmente ha vuelto tras tres jornadas y reapareció jugando 28 minutos en la derrota 2-3 ante Weder Bremen.

Chris Richards | Crystal Palace Edad: 22 Posición: Defensa central

Richards es una opción confiable en la alineación de Berhalter, y con Miles Robinson fuera por una lesión en el tendón de Aquiles, se perfila como uno de los centrales titulares. Pero todavía no ha asegurado esa posición por completo, y en su debut en la Premier League solo jugó 11 minutos en la segunda jornada, ante Liverpool , y un minuto ante Aston Villa el fin de semana.

Antonee Robinson | Fulham Edad: 25 Posición: Lateral izquierdo

Tiene asegurado su lugar como lateral izquierdo para su club y la selección, especialmente para la segunda, donde la profundidad es escasa. Jugó los tres partidos completos en el inicio de la temporada: dos empates y una victoria.

Joe Scally | Borussia Mönchengladbach Edad: 19 Posición: Lateral derecho

De todos los estadounidenses en las cinco mejores ligas europeas, ninguno jugó más minutos la temporada pasada que Scally. Aunque solo ha jugado 45 minutos en el amistoso de verano contra Marruecos, si mantiene la regularidad en su club puede colarse a la lista definitiva de Estados Unidos para Qatar.

Zack Steffen | Middlesbrough Edad: 27 Posición: Portero

Su mala racha en el Manchester City lo mandó a un préstamo en el Middlesbrough, y aunque sigue siendo de los favoritos de Berhalter, la competencia por el puesto de titular con Estados Unidos aún está abierta. Ha admitido nueve goles en cinco partidos de la Championship esta temporada, en la que aún no ganan.

Malik Tillman | Rangers Edad: 20 Posición: Mediocampista ofensivo

Tillman se convirtió en elegible para Estados Unidos en mayo, después de representar a Alemania en su carrera juvenil, y tras jugar en las juveniles del Bayern el mes pasado se unió al Rangers en calidad de préstamo, donde ya comienza a asentarse. Anotó su primer gol para el club de Glasgow en la Jornada 3 y anotó un gol para avanzar a la siguiente ronda de clasificación de la Liga de Campeones, en la que van 2-2 ante PSV. Esta jornada fue suplente en la Premier escocesa.

Matt Turner | Arsenal Edad: 28 Posición: Portero

Ser uno de los mejores porteros en la MLS le valió para ser fichado por el Arsenal este verano, pero su consolidación le tomará más tiempo de lo esperado, ya que no recibió oportunidad en los tres primeros partidos de la temporada de la Premier League, que se cuentan por victorias.

Timothy Weah | Lille Edad: 22 Posición: Delantero

Weah ha tenido problemas para mantenerse en forma, y se perdió los tres primeros juegos de Lille de la temporada 2022-23 por una lesión en el pie, pero ha anotado solo seis veces desde que llegó al Stade Pierre-Mauroy en 2019. Estará en Qatar, pero es una posibilidad remota para el once inicial.

