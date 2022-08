EEUU otorga a Ucrania 3.000 millones de dólares en ayuda militar para los próximos años

Entornointeligente.com /

A medida que avanza la guerra de Rusia contra Ucrania, la asistencia de seguridad de EEUU está cambiando a una campaña a más largo plazo que probablemente también mantendrá más tropas militares estadounidenses en Europa en el futuro.

Se espera que la administración Biden anuncie el miércoles una ayuda adicional de aproximadamente 3.000 millones de dólares para entrenar y equipar a las fuerzas ucranianas para luchar en los próximos años, dijeron funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios le dijeron a The Associated Press que el paquete financiará contratos para hasta tres tipos de drones y otras armas, municiones y equipos que pueden no estar en el frente de batalla durante uno o dos años.

El total del paquete de ayuda, que se proporciona bajo la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania, podría cambiar, pero no es probable que cambie mucho. Las autoridades dijeron que incluirá dinero para los pequeños drones Puma lanzados a mano, los drones de vigilancia Scan Eagle de mayor resistencia, que se lanzan con catapulta y, por primera vez, el sistema de drones británico Vampire, que se puede lanzar desde barcos. . Varios funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir la ayuda antes de su publicación.

Una estatua en honor a quienes lucharon por la libertad de Ucrania se encuentra en Mostyska, en el oeste de Ucrania, mientras los organizadores preparaban un evento para conmemorar el Día de la Independencia del país, el 24 de agosto de 2022. A diferencia de la mayoría de los paquetes anteriores, la nueva financiación está destinada en gran medida a ayudar a Ucrania a asegurar su postura de defensa a mediano y largo plazo, según funcionarios familiarizados con el asunto. Los envíos anteriores, la mayoría de ellos realizados bajo la Autoridad Presidencial de Retiro, se han centrado en las necesidades más inmediatas de armas y municiones de Ucrania y en el material involucrado que el Pentágono ya tiene en stock y que se puede enviar en poco tiempo.

Además de brindar asistencia a más largo plazo que Ucrania puede utilizar para posibles necesidades de defensa futuras, el nuevo paquete tiene como objetivo asegurar a los funcionarios ucranianos que Estados Unidos tiene la intención de mantener su apoyo, independientemente de las idas y venidas del día a día en el conflicto, dijeron los funcionarios.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó el enfoque más amplio el martes cuando reafirmó el apoyo de la alianza al país devastado por el conflicto.

«Se acerca el invierno, y será duro, y lo que vemos ahora es una guerra de desgaste. Esta es una batalla de voluntades y una batalla de logística. Por lo tanto, debemos mantener nuestro apoyo a Ucrania a largo plazo, para que Ucrania prevalezca como una nación soberana e independiente», dijo Stoltenberg, hablando en una conferencia virtual sobre Crimea, organizada por Ucrania.

