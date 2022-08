EEUU: legisladores piden revisión más detallada de incursión del FBI en mansión Trump

Entornointeligente.com /

Después de la búsqueda del lunes pasado, los agentes del FBI se llevaron 20 cajas de material que, según dijeron, incluían 11 archivos de documentos clasificados, incluidos algunos etiquetados con la clasificación de seguridad más alta que solo pueden ser vistos en lugares controlados.

Washington — Influyentes legisladores estadounidenses pidieron el domingo que se analice más de cerca la justificación de la incursión autorizada por una corte la semana pasada del centro turístico costero del expresidente Donald Trump en Florida y si dañó la seguridad nacional de EEUU al llevar consigo documentos altamente clasificados cuando dejó la Casa Blanca a principios de 2021.

«Tenemos una serie de preocupaciones», dijo el congresista Mike Turner, el principal republicano en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, al programa «State of the Union» de CNN . «Uno es si la redada estaba justificada o no», que el fiscal general Merrick Garland dijo que autorizó personalmente antes de que un magistrado estadounidense lo aprobara.

«Tenemos esta lista del FBI [de lo que descubrió en la casa de Trump en Mar-a-Lago]», dijo Turner, «pero no tenemos [evidencia] concluyente sobre si se trata realmente de material clasificado y si se eleva al nivel de material altamente clasificado».

Después de la búsqueda del lunes pasado, los agentes del FBI se llevaron 20 cajas de material que, según dijeron, incluían 11 archivos de documentos clasificados, incluidos algunos etiquetados con la clasificación de seguridad más alta que solo pueden ser vistos en lugares controlados.

La casa de invierno de Trump no era un lugar así, aunque el exlíder estadounidense afirma que desclasificó el material antes de dejar el cargo, como habría tenido derecho a hacerlo. Pero funcionarios estadounidenses han dicho desde entonces que no hay rastro de papeleo que demuestre que desclasificó los documentos que encontraron los agentes del FBI.

También lea Por qué un presidente no puede quedarse con documentos oficiales tras acabar su mandato En enero, Trump, aproximadamente un año después de dejar el cargo, entregó 15 cajas de materiales a los Archivos Nacionales, incluidos documentos clasificados, como lo exige la ley estadounidense cuando los presidentes dejan el cargo y vuelven a ser ciudadanos privados.

Entregó más documentos en junio después de que el gobierno obtuviera una citación para el material. Pero los fiscales sospecharon posteriormente que aún había más material clasificado en Mar-a-Lago, lo que llevó a la búsqueda del lunes pasado. Al buscar la aprobación de la corte para la búsqueda EEUU dijo que estaba investigando a Trump por una posible violación de tres leyes de EEUU, incluida la Ley de Espionaje.

Turner dijo que «sobre una base bipartidista, el Congreso está diciendo: ‘Muéstranos los productos’. Queremos saber, primero, qué le dijeron al juez el Departamento de Justicia y el FBI que iban a encontrar y qué encontraron».

«No hay nada en esas cajas que los miembros de la Comisión de Inteligencia… no tengan la capacidad de ver, si se eleva al nivel de una amenaza inmediata a la seguridad nacional, que es lo que se necesitaría para allanar la casa del presidente», Turner. dijo. «Porque tenían varias opciones, incluida la de ir a la corte y simplemente pedirle a la corte que hiciera cumplir la citación que tenían».

«Claramente nadie está por encima de la ley, Donald Trump no está por encima de la ley. El fiscal general Garland tampoco está por encima de la ley», dijo. «El Congreso tiene el poder de supervisión. Hemos visto material como este antes. Hemos visto materiales que se han enviado a los tribunales. Esto no tiene precedentes».

Pero el congresista Mike Turner caracterizó la autorización de Garland de la búsqueda como «sin precedentes en la historia, y tiene muchas preguntas que responder».

Insertar share Republicanos exigen transparencia tras allanamiento a residencia de Trump Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:01:36 0:00 Descargar 240p | 4,5MB 360p | 7,1MB 480p | 11,6MB 720p | 24,4MB 1080p | 33,1MB El congresista Adam Schiff, el presidente demócrata de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, en el programa «Face the Nation» de CBS calificó la recopilación de Trump del material clasificado en Mar-a-Lago como «profundamente preocupante». Pidió una «evaluación de daños» por parte de los actuales funcionarios de inteligencia de EEUU sobre el material clasificado que tenía Trump y dijo que estaba «seguro» de que se proporcionaría.

Dijo que dado que Trump había entregado dos veces algún material, parece «deliberado que se quedara con los documentos después de que el gobierno los había pedido».

«No he visto evidencia de desclasificación» por parte de Trump, dijo Schiff, y dijo que la afirmación de Trump era «absurda de que todo lo que se llevó a casa fue desclasificado automáticamente».

También en CBS , el congresista republicano Brian Fitzpatrick, otro miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, instó a sus colegas legisladores a «reservarse el juicio» sobre las razones detrás del registro sin precedentes de la casa de un expresidente.

Pero dijo, «nadie afirma que es correcto ver información clasificada fuera de las salas seguras».

Fitzpatrick pidió la publicación de la declaración jurada de los agentes del FBI sobre su justificación para el registro cuando se solicitó la orden de registro al magistrado estadounidense Bruce Reinhart en Florida. Sin embargo, tales declaraciones juradas a menudo no se divulgan a menos que finalmente se presenten cargos penales y no hay certeza de que Trump o cualquier otra persona enfrente cargos en este caso.

Reinhart aprobó la búsqueda. Días después, Garland pidió la liberación de la orden de allanamiento y la lista de lo que encontraron los agentes del FBI, y Trump no se opuso.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo al programa «This Week» de ABC que el presidente Joe Biden, quien derrotó a Trump en las elecciones de 2020, no fue informado antes de la búsqueda.

Dijo que el Departamento de Justicia encabezado por Garland «es independiente. Esto es lo que creemos. No interferimos. No nos informaron. Nos hemos enterado de todo esto de la misma manera que el pueblo estadounidense se ha enterado de esto», a través de las noticias sobre la búsqueda y, posteriormente, lo que encontraron los agentes del FBI.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com