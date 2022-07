EEUU inicia acciones legales contra Meta – Diario 2001

Entornointeligente.com /

La Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC, por sus siglas en inglés) inició acciones legales contra el gigante estadounidense de redes sociales Meta.

La que fue calificada en Rusia como organización extremista para evitar que compre Within Unlimited, la compañía que desarrolla Supernatural, una aplicación de realidad virtual enfocada en el bienestar físico.

Asimismo con tres votos a favor y dos en contra, la Comisión Federal de Comercio resolvió presentar una demanda ante un Tribunal Federal y una solicitud de reparación preliminar en el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California para detener la transacción.

«En lugar de competir con base en los méritos, Meta está tratando de comprar su camino a la cima», apuntó John Newman, subdirector de la FTC.

FTC seeks to block virtual reality giant Meta’s acquisition of popular app creator Within: https://t.co/b87juAolBw

— FTC (@FTC) July 27, 2022 Además la Comisión estadounidense argumenta es que la compañía de redes sociales ya es un actor central en el sector de realidad virtual, y por lo tanto, en caso de comprar Within Unlimited se trataría de una «adquisición ilegal» al violar «las leyes antimonopolio».

«Meta ya posee una aplicación de acondicionamiento físico de realidad virtual más vendida y tenía la capacidad de competir aún más de cerca con la popular aplicación Supernatural de Within.

Meta tiene a su cargo «el dispositivo más vendido (headset de Oculus VR), una tienda de aplicaciones líder (Quest Store), siete de los desarrolladores más exitosos y una de las aplicaciones más vendidas de todos los tiempos (Beat Saber)», expuso la FTC.

Finalmente, la FTC ya inició acciones legales contra Meta por monopolizar el mercado de redes sociales personales.

El director ejecutivo de Facebook, red social perteneciente a la compañía Meta, Mark Zuckerberg, enfrentó fuertes críticas al respecto tras la adquisición de Instagram y WhatsApp.

