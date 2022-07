EEUU entregará a Nicaragua vacunas infantiles contra el COVID-19

Entornointeligente.com /

Estados Unidos es el segundo país que más vacunas contra el covid ha donado a Nicaragua, según cálculos extraoficiales.

San José — Estados Unidos donó recientemente unas 650.600 dosis de vacunas Pfizer para niños entre 5 y 11 años, las cuales arribarán a Nicaragua en septiembre, informaron las autoridades locales, quienes también subrayaron que la entrega se realizará a través del mecanismo COVAX.

Con esta donación, Estados Unidos se convertiría en el segundo país que más ha donado al país vacunas contra el covid, sólo superado por España, según algunos cálculos realizados por médicos independientes. Desde el inicio de la pandemia, Washington ha otorgado unos 1,6 millones de dosis, entregadas al Ministerio de Salud de Nicaragua.

El embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, destacó que las vacunas pediátricas de Pfizer contra el COVID-19 «podrán proteger a los pequeños de la casa».

A pesar de las tensiones entre Managua y Washington, las autoridades nicaragüenses reaccionaron a la donación por medio de la vicepresidenta Rosario Murillo.

«Agradecemos el anuncio del embajador de Estados Unidos, el señor Kevin Sullivan, de una nueva contribución de vacunas para niños Pfizer, que según conocimos estarán llegando a Nicaragua en septiembre próximo», dijo en su alocución a medios oficiales.

Las vacunas donadas por Estados Unidos podrían devolverle la confianza a los padres de familia que han evitado inmunizar a sus hijos con las dosis cubanas, y que han preferido viajar hasta Honduras en busca de las vacunas Pfizer o Moderna.

El epidemiólogo nicaragüense Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, subrayó vía Skype a la Voz de ​América que la vacuna Pfizer es la que tiene la mayor eficacia en el mundo y es la vacuna que más se ha puesto.

También lea Nicaragua: último país centroamericano en eliminar prueba de COVID-19 para ingresar Por otro lado, indicó que las autoridades locales también deben complementar las vacunas con otras medidas de prevención, para evitar un nuevo rebrote. Según el especialista, «hay un crecimiento de casos, producto de relajación de medidas de prevención» por lo que llamó a extremar las precauciones.

Según cálculos del Gobierno de Nicaragua, 244 personas han muerto en el país desde el comienzo de la pandemia; si bien el Observatorio Ciudadanos que han sido unos 6.000 los fallecidos a causa del nuevo coronavirus.

«Si vos hacés una sola intervención -que es la vacunación- y no estás impidiendo que la gente se contagie con el virus, no estás haciendo un abordaje integral. Si en Nicaragua siguen moviéndose los buses sin desinfectarse, las personas no se lavan las manos, no se usa mascarilla, no cumplís con una medida elemental, la vacunación no será suficiente», concluyó.

Según las autoridades del Ministerio de Salud, el 86% de los 6,6 millones de habitantes en Nicaragua, ha completado su esquema de vacunación.

* Donaldo Hernández, corresponsal de la VOA, colaboró con este informe

