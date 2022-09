EEUU | Desata tiroteos en Memphis y los transmite en vivo

Entornointeligente.com /

La policía de Memphis, en Tennessee, lanzó una alerta esta tarde por un hombre «armado y peligroso» que recorre las calles disparando a las personas mientras transmite en vivo.

Vía Twitter, la policía subió una foto del presunto agresor, un afroestadounidense de 19 años que al parecer viaja en un vehículo infiniti azul y luego fue visto en una camioneta toyota gris. También pidió a la población mantenerse alerta.

«Estamos recibiendo reportes de que está transmitiendo sus acciones en Facebook. No tenemos su ubicación específica». Las autoridades pidieron reportar cualquier eventualidad al 911.

«El vehículo, al parecer, tiene una etiqueta roja de concesionario y una ventanilla trasera reventada», detalló la policía.

Usuarios en Twitter han compartido un video donde se ve al presunto agresor tarareando «Cuando el negro dice que no es una broma, no es una broma», antes de entrar a una tienda y disparar de frente a la primera persona que se encuentra en el lugar.

Otros usuarios señalaban que el sujeto decía haber asesinado ya a seis personas, una información que aún no está verificada.

De acuerdo con BNO, el tirador habría estrellado su camioneta antes de huir de le escena. Se encuentra lesionado.

Según la policía, al menos son dos víctimas: un hombre con herida de bala declarado muerto en el lugar donde fue localizado, y una mujer, también con herida de bala, en estado crítico

Con información de El Universal

