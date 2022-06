EEUU dejará de pedir a los viajeros internacionales una prueba COVID negativa para entrar al país

Entornointeligente.com /

Cortesía – Publicidad – Estados Unidos ya no pedirá a los viajeros internacionales un test negativo de covid-19 realizado en las 24 horas previas al ingreso en el país para poder acceder al mismo, según ha adelantado uno de los portavoces de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, en su cuenta de Twitter.

El anuncio, oficial desde este viernes, supondrá el fin de una de las principales medidas de Estados Unidos para prevenir el contagio de la COVID-19 con viajes internacionales.

La CNN ha sido la cadena que ha avanzad en la noticia y ha explicado que la nueva política entrará en vigor a partir de la medianoche de este domingo.

Los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) volverán a evaluar la situación en 90 días y decidirán si el requisito de los test COVID debe volver a implementarse o no, ha indicado la CNN citando a un alto funcionario de la Administración.

