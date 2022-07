EEUU dará prioridad a la unidad familiar de los inmigrantes irregulares

Entornointeligente.com /

La nueva directiva emitida por el ICE recomienda a los oficiales de inmigración preservar «la unidad familiar y los derechos parentales de padres y tutores legales no ciudadanos», siempre que sea posible.

La aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos sufrieron un cambio el jueves cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) recomendó en un memorando que sus oficiales indaguen con los inmigrantes detenidos sobre su estado de paternidad o custodia de adultos incapacitados.

«En el desempeño de sus funciones, nuestros oficiales y agentes especiales preservarán la unidad familiar y los derechos parentales de padres y tutores legales no ciudadanos en la mayor medida posible», dijo el director interino de ICE, Tae Johnson, al presentar la Directiva 11064.3 que sustituye a la implementada en 2017 bajo la administración del republicano Donald Trump.

Este anuncio está en correlación con la política migratoria del presidente Joe Biden, quien ha buscado implementar su mensaje sobre la necesidad de humanizar los procesos migratorios.

Biden ha recibido duras críticas , sin embargo, de la parte republicana; varios gobernadores y legisladores le achacan el haber animado a los miles de inmigrantes que llegan por la frontera suroeste, provocando lo que han llamado «un caos migratorio».

La nueva normativa facilita que a la vez que un padre o tutor legal no ciudadano sea arrestado o esté bajo detención para algún procedimiento migratorio civil pueda mantener visitas a su niño o adulto incapacitado.

Biden echa así abajo la prerrogativa de Trump de separar a los padres inmigrantes en situación irregular de los menores no acompañados que quedaban bajo la custodia de las autoridades migratorias.

*Parte de la información para este reporte provino de Reuters.

