EEUU: Asesinan a veterano periodista que investigaba corrupción en Las Vegas

06-09-22.-El periodista de investigación de Las Vegas Review-Journal, Jeff German, fue apuñalado el sábado 3 de septiembre cerca de su casa. Aún no se conocen ni el autor ni los motivos de su muerte violenta. Según la policía deLas Vegas, Jeff German había tenido un altercado con una persona desconocida el día anterior a su muerte. German denunció durante varias décadas la corrupción, así como los delitoscometidos por políticos, policías, abogados, jueces, empresarios de la industria de los casinos y figuras de la mafia. «Era un reportero intrépido», dijo el abogado penalista Tom Pitaro, reflexionando sobre su relación de décadas con German. «Si había una historia, no le importaba quién era. Aceptémoslo, no había nadie a quien dejara de lado. Su viejo amigo George McCabe describió a German como un hombre generoso que pasó su carrera profesional defendiendo a los más desfavorecidos de la sociedad. German, cuya carrera como reportero duró 40 años, murió a causa de múltiples heridas por arma blanca, según dictaminó la oficina del forense del condado de Clark. Los vecinos temen hablar sobre el hecho con la Policía «Nos tomamos este caso muy en serio y nuestros investigadores han estado trabajando sin descanso para identificar y detener al sospechoso», escribió el capitán de Metro Dori Koren en el comunicado. «Ahora estamos pidiendo la ayuda del público. Durante la investigación, los detectives pudieron localizar imágenes del sospechoso». La Policía cree que el presunto asesino estaba vigilando el sector desde el día anterior. Por ello, la Policía está recolectando imágenes tomadas entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde del viernes cerca de las carreteras de Vegas y Rock Springs. Varios vecinos con los que se puso en contacto el Review-Journal, el medio para el que trabajaba la víctima, se negaron a hablar de los acontecimientos de las últimas 72 horas. Otros dijeron en privado que el homicidio les había causado temor. Jeff German se incorporó al Review-Journal en 2010 después de más de dos décadas en el Las Vegas Sun, donde era columnista y reportero que cubría tribunales, política, trabajo, gobierno y crimen organizado. *Con información de Dw/reviewjournal/theindependent

