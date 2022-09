EEUU anuncia extensión automática hasta 2023 de beneficios a venezolanos amparados por el TPS

Entornointeligente.com /

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó para inspección pública un aviso del Registro Federal que describe cómo los beneficiarios bajo la designación de TPS existente de Venezuela pueden volver a registrarse para retener el TPS y renovar sus Documentos de Autorización de Empleo (EAD). El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, anunció previamente la extensión de 18 meses de la designación de Venezuela para el TPS.

Solo los beneficiarios de la designación inicial de Venezuela para TPS que ya residían en los Estados Unidos en marzo de 2021 son elegibles para volver a registrarse para TPS y solicitar la renovación de sus EAD, si continúan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad. Las personas que se reinscriban deben hacerlo durante el período de reinscripción de 60 días del 8 de septiembre de 2022 al 7 de noviembre de 2022. Los venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 8 de marzo de 2021 no son elegibles para TPS.

Dados los plazos involucrados en el procesamiento de las solicitudes de reinscripción de TPS, el DHS reconoce que no todas las personas que se reinscriben pueden recibir nuevos EAD antes de que sus EAD actuales caduquen el 9 de septiembre de 2022. El aviso del Registro Federal extiende automáticamente la validez de los EAD emitidos anteriormente bajo la designación de TPS de Venezuela hasta el 9 de septiembre de 2023.

Se estimó que aproximadamente 323,000 personas eran elegibles para TPS bajo la designación inicial de Venezuela. Actualmente hay aproximadamente 111.700 beneficiarios bajo la designación de TPS de Venezuela.

USCIS continuará procesando las solicitudes pendientes presentadas bajo la designación inicial de TPS de Venezuela. Las personas con un Formulario I-821 pendiente, Solicitud de Estatus de Protección Temporal, o un Formulario I-765 relacionado, Solicitud de Autorización de Empleo, no necesitan volver a presentar ninguna de las solicitudes. Si USCIS aprueba un Formulario I-821 o Formulario I-765 presentado bajo la designación inicial de TPS para Venezuela, USCIS otorgará el TPS individual hasta el 10 de marzo de 2024 y emitirá un nuevo EAD válido hasta el 10 de marzo de 2024.

Los venezolanos (y las personas sin nacionalidad que hayan residido habitualmente en Venezuela por última vez) que actualmente son elegibles para TPS bajo la designación existente pero que aún no han solicitado deben presentar sus solicitudes antes de la fecha límite de solicitud inicial del 9 de septiembre de 2022. Aquellos que actualmente no residen en los Estados Unidos o que llegaron a los Estados Unidos después del 8 de marzo de 2021, no son elegibles para TPS.

