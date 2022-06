EEUU analiza excluir a Nicaragua de CAFTA por intercambio con tropas rusas

Entornointeligente.com /

El gobierno de Joe Bide analiza la posibilidad de poner en marcha «medidas contundentes» contra Managua por la invitación de ejércitos externos, especialmente «uno que ha invadido a otro país», dice funcionario de EEUU.

Los Ángeles, California/ San José, Costa Rica — Estados Unidos analiza «de forma contundente» excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, conocido como CAFTA, en respuesta a un decreto del presidente Daniel Ortega que autoriza el ingreso a su país de tropas extranjeras, incluidas las rusas que actualmente invaden Ucrania.

El anuncio fue dado a conocer el viernes por el principal asesor del presidente Joe Bien para asuntos de seguridad hemisférica, Juan González, durante una entrevista brindada a la Voz de América en el marco de la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, California.

«Ahora estamos analizando de forma bastante contundente la presencia de ellos en el CAFTA dado lo que están haciendo», manifestó González. Además indicó que «hay un consenso de que Nicaragua está yendo en una dirección que preocupa a todos en el hemisferio».

Subrayó que Estados Unidos ha intentado varias veces «estrechar la mano» con la administración de Ortega » y tener diálogo con ellos» sin respuesta alguna de parte del mandatario sandinista.

«No importa el espectro político en que estén los gobiernos porque, donde uno ponga a todos los candidatos presidenciales en la cárcel con tal de ganar una elección, eso es una señal y un precedente bastante peligroso», ha dicho González, en referencia a los siete opositores que pretendían disputarle el poder a Ortega en los comicios de 2021 y que fueron arrestados y procesados «en procesos anómalos».

No obstante, indicó que iban «a agotar toda oportunidad para tener un diálogo que lleve a la libertad de los presos políticos en el país y una política que restablezca el orden democrático».

«De otro modo, vamos a incrementar la presión, pero lo vamos a hacer de forma coordinada con los países de la región», concluyó.

También lea Ortega autoriza ingreso de tropas extranjeras a Nicaragua, incluyendo rusas ¿Qué tan fácil o no resultaría la exclusión? Con anterioridad un grupo de congresistas demócratas y republicanos solicitó la exclusión de Managua en el tratado de libre comercio, sin embargo González reconoce que si bien «es muy difícil» realizar esta medida «tenemos autoridades amplias de seguridad nacional para imponer restricciones en cualquier país por temas» precisamente de seguridad.

«Aquí el tema de Nicaragua, la invitación de ejércitos externos, especialmente uno que ha invadido a otro país, eso es lo que debe preocupar a todo el mundo», subrayó González.

La exclusión de Nicaragua del Tratado golpearía l a frágil economía del país , impactando directamente las exportaciones, el empleo y la actividad económica de por sí ya en crisis por la pandemia y la crisis sociopolítica que inició en el año 2018 , según los expertos.

Un economista nicaragüense dijo, bajo condición de anonimato por razones de seguridad, que la salida de Managua de este acuerdo comercial provocaría una caída abrupta del 7,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) real, pero advierte que el impacto se concentraría principalmente entre los exportadores.

El Tratado — que entró en vigencia en Managua en abril de 2006— incentiva la economía y ha logrado aumentar las exportaciones sustancialmente a Estados Unidos, según datos oficiales.

Y es que Estados Unidos es uno de los principales destinos de importaciones de Nicaragua, según datos del Banco Central. En 2020, Nicaragua exportó bienes a Estados Unidos por un monto de 3.381,2 millones de dólares.

Oficialismo minimiza el alcance de la llegada de tropas El gobierno del presidente Daniel Ortega autorizó el martes el intercambio de navíos, aeronaves y personal militar extranjero para «fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo».

El decreto autoriza, entre otros puntos, el ingreso de personal y armamento de las Fuerzas Armadas de Rusia, que se encuentra en guerra con Ucrania tras invadir ese país en febrero.

El diputado oficialista Wilfredo Navarro minimizó los hechos y afirmó vía telefónica a la VOA que esto es algo «que se da en todos los países de Latinoamérica». «Eso en Nicaragua no es nuevo. Aquí vienen miembros de los ejércitos de Centroamérica, de Venezuela, de Guatemala, de México, de Rusia y de Estados Unidos», justificó Navarro.

Agregó que «no tiene nada que ver con establecer bases militares». «Esas son locuras. El afán de protagonismo les hace decir cualquier barbaridad. Es una programación que se hace por seis meses y es lo que se aprueba para no estar aprobándola cada mes».

También lea Presidente de Costa Rica dice que le preocupa presencia militar rusa en Nicaragua No obstante en momentos en donde las fuerzas rusas invaden Ucrania, analistas sostienen que «es grave y peligroso» la medida de Ortega.

«Este error de cálculo de la dictadura pone a Nicaragua como peón, en un conflicto geopolítico de dos grandes potencias en lugar de pensar en paz, seguridad y prosperidad para nuestro sufrido pueblo», escribió el exdiplomático Arturo Cruz en su cuenta de Twitter.

