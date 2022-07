EEUU alerta riesgo de que estadounidenses sean detenidos en Venezuela

Entornointeligente.com /

Biden firmó este martes un decreto para «traer a casa» a los estadounidenses secuestrados o detenidos arbitrariamente en el extranjero, que implica mejorar el apoyo a sus familias y abre el camino para imponer sanciones financieras a aquellos que estén implicados. Además de a Venezuela, gobernada por el mandatario Nicolás Maduro, Washington ha comenzado a aplicar un nuevo indicador, llamado «D», a otros cinco países: Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Birmania. «Cuando los estadounidenses son detenidos en el extranjero, debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para asegurar su liberación» , afirmó el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado. El indicador «D» se une al «K», que ya cubre el riesgo de secuestro y toma de rehenes por parte de actores no estatales. Además el Departamento de Estado emite regularmente avisos de viaje sobre destinos que conllevan peligro por consideraciones de seguridad, sanitarias o de otro tipo. Hay 11 estadounidenses detenidos en Venezuela, que acusa a Estados Unidos de querer derrocar a Maduro y atentar contra instalaciones básicas. Venezuela detuvo en 2021 al cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández, pero lo liberó en marzo de 2022 después de una reunión entre funcionarios estadounidenses y venezolanos en Caracas. Luke Alexander Denman y Airan Berry, dos estadounidenses acusados de participar en una invasión marítima a Venezuela, fueron condenados a 20 años de prisión en 2020. Y un exmarine, Matthew Heath, fue procesado por «terrorismo». Además hay cinco exdirectivos de la petrolera Citgo, acusados de corrupción. Un sexto fue liberado en marzo. Y hace unos días el Departamento de Estado ha confirmado que Venezuela detuvo a otros tres estadounidenses, sin revelar sus identidades. El expresidente estadounidense Donald Trump lideró una campaña de presión en 2019 en un intento fallido por sacar del poder a Maduro, a raíz de denuncias de fraude en los comicios en los que fue reelegido en 2018. Biden tampoco reconoce a Maduro y considera presidente interino al líder opositor Juan Guaidó . La firma del decreto presidencial llega después de la cobertura mediática de la detención en Rusia de la jugadora de baloncesto Brittney Griner, acusada de tráfico de droga. Su esposa acusó a Biden de no hacer lo suficiente por ella. La familia del exmarine preso en Venezuela se quejó de lo mismo. La orden ejecutiva autoriza imponer sanciones financieras o prohibiciones de viaje a funcionarios extranjeros o actores no estatales involucrados en detenciones arbitrarias de estadounidenses. Venezuela ya se halla bajo sanciones, algunas de las cuales Biden se comprometió a aligerar si el gobierno negocia con la oposición. Lea también: Pelea de bandas en cárcel de Ecuador deja 13 reclusos muertos y dos heridos Más en Andina ?? Europa se enfrenta a la ola de calor más intensa de todos los tiempos. Mira la galería completa aquí ?? https://t.co/P1ewFSt3eN Foto: AFP pic.twitter.com/tLQjST4fbS

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 19, 2022 (FIN)AFP/VDV/RES Publicado: 19/7/2022

