EEUU advierte de incremento «alarmante» del contrabando de armas hacia Haití y el Caribe

Las autoridades han confirmado la confiscación de armamento de guerra, como ametralladoras o rifles de francotirador, que podrían provocar una carnicería humana.

MIAMI, EEUU — Desde la Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) han admitido que en los últimos meses ha habido un incremento «alarmante» y «preocupante» del contrabando de armas desde el país norteamericano a Haití y otras naciones caribeñas.

«Hemos visto un incremento de armas de fuego saliendo del sur de la Florida yendo específicamente a países como Haití y otras naciones en el Caribe. Es de una gran preocupación porque el incremento es alarmante», señaló Néstor Yglesias, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) durante una conferencia en la sede del DHS en Miami, Florida.

Las autoridades han exhibido algunas de las armas incautadas. Debido a que la investigación aún está en curso, no se ha detallado de qué manera las autoridades tuvieron conocimiento del tráfico de armas ni qué personas podrían estar involucradas en esto.

0:00 0:01:40 0:00 Descargar 240p | 4,9MB 360p | 7,2MB 480p | 10,9MB 720p | 24,5MB 1080p | 33,7MB Armas de guerra entre el material confiscado Entre las armas confiscadas por las autoridades de Estados Unidos hay armamento de guerra que con solo apretar el gatillo podría provocar una verdadera carnicería. «No es solamente las armas que se están llevando sino es el calibre», dijo Yglesias, recalcando que «este tipo de armamento solo se utiliza para una cosa: para guerra».

«Estamos hablando de ametralladoras cuyas balas pasan por una cinta, estamos hablando de armas de calibre 50, de un rifle de un francotirador», detalló.

Objetivo: acabar con el crimen organizado Un equipo especializado del Departamento de Seguridad Nacional lleva varios meses detrás de este operativo con el objetivo de «identificar» e «interrumpir» el tráfico de armas desde Estados Unidos a la zona sur del continente americano.

«(Se trata de acabar) con estas entidades criminales que están mandando estas armas a Haití y al resto del Caribe», agregó al respecto.

También lea Presuntos pandilleros incendian un tribunal en Haití ¿Se puede exportar un arma desde Estados Unidos? Perseguir este tipo de delitos es complicado. Principalmente porque las armas se pueden adquirir legalmente en Estados Unidos. Lo que acaba convirtiéndose en una ilegalidad es el hecho de enviarlas sin el permiso de las autoridades estadounidenses, que deben tener conocimiento y dar el visto bueno para que se puedan realizar este tipo de envíos.

Además, la exportación legal de armas desde Estados Unidos normalmente requiere de una licencia especial. Sin embargo, Haití todavía está sujeto a un embargo de armas desde la década de los años 90, que se modificó parcialmente para las exportaciones de armas a las fuerzas de seguridad haitianas.

«Tradicionalmente lo que hemos estado viendo en Haití es que las armas son para muchas gangas, organizaciones transnacionales criminales y eso es un problema. Este tipo de armamento siempre causa cierta inestabilidad en esos países», dijo, insistiendo en que el trabajo del DHS es el de «prevenir que las armas y las municiones salgan» sin ningún control.

Con todo, las autoridades avisan que hay tolerancia cero contra el tráfico de armas y advierten que aquellos que hagan contrabando de este tipo tendrán que enfrentarse a la justicia de Estados Unidos.

«Si nosotros encontramos a cualquier individuo, no importa quien sea, nosotros vamos a investigarlos y vamos a ponerlos, por supuesto, frente al Departamento de Justicia y eventualmente tras las rejas», señaló.

En esa línea, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional hicieron un llamado a la población para que denuncien cualquier tipo de sospecha de tráfico ilegal de armas.

