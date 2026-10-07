EE. UU. y Venezuela evalúan nuevas oportunidades de intercambio comercial < El Informador Venezuela

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  • 7 de octubre de 2026
- 1 minuto ago
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Foto: IG @usembassyve Una delegación de alto nivel de Estados Unidos sostuvo un encuentro estratégico con el Ejecutivo venezolano con el propósito de dinamizar las relaciones comerciales bilaterales y explorar nuevos horizontes de mercado para ambas naciones. La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Comercio para Mercados Globales de Estados Unidos, David L. Fogel, y el canciller venezolano, Félix Plasencia. Durante el intercambio, ambas autoridades revisaron los mecanismos actuales de cooperación económica y las vías para fortalecer el flujo comercial mutuo. A través de sus canales oficiales, la Embajada estadounidense destacó que estas conversaciones buscan «potenciar oportunidades de mercado» de manera recíproca. Asimismo, el organismo diplomático subrayó que esta clase de iniciativas contribuyen de forma directa a consolidar la recuperación económica en Venezuela, abriendo paso a un escenario de mayor integración comercial y estabilidad para los sectores productivos. Post Views: 1

Fuente: El Informador — Ver nota original

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