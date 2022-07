EE. UU. y Japón prometen esfuerzos conjuntos en Ucrania

Entornointeligente.com /

Yellen visitó Tokio el martes para conversar antes de una reunión de líderes financieros del Grupo de los 20 en la isla indonesia de Bali más adelante en la semana.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen , y el ministro de finanzas de Japón acordaron el martes cooperar para enfrentar los desafíos de la guerra en Ucrania y promover el libre comercio, la energía sostenible y la seguridad alimentaria.

Antes de comenzar su reunión con el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, enfatizó la importancia de sanciones efectivas contra Rusia por su invasión de Ucrania y dijo que esperaba obtener el apoyo de Japón y otras naciones en la búsqueda de un precio tope para el petróleo ruso que limitaría la financiación que se destina. al ejército de Moscú.

«Nuestros gobiernos tienen puntos de vista e intereses comunes sobre muchas de las prioridades más apremiantes que afectan nuestros intereses nacionales, así como la estabilidad y la prosperidad mundial. Y cuando trabajamos juntos, somos cada uno más efectivos», dijo.

Suzuki dio la bienvenida a Yellen y dijo: » En este momento, cuando la comunidad internacional enfrenta tantos desafíos, es más importante que nunca que Estados Unidos y Japón trabajen juntos «.

Una declaración conjunta emitida el martes después de las conversaciones prometió apoyo a Ucrania para hacer frente a sus desafíos económicos. También dijo que ambas partes habían acogido con satisfacción los esfuerzos para buscar límites de precios «cuando corresponda».

Un tope de precios tendría como objetivo frenar el impacto de la guerra en los precios del gas y la energía. Japón, que importa casi todo su petróleo, ha sufrido recientemente una crisis energética en parte debido a la guerra en Ucrania y al debilitamiento del yen frente al dólar estadounidense.

Las medidas de la Reserva Federal de EEUU para frenar la inflación, que ronda el máximo de cuatro décadas, mediante el aumento de las tasas de interés, han ayudado a impulsar al dólar estadounidense frente a muchas monedas. Eso incluye el euro y el yen japonés. Con el yen cotizando en mínimos de 20 años, Japón ha visto dispararse los costos de muchas importaciones, incluidos el petróleo, el gas y el carbón .

El comunicado del Departamento del Tesoro dijo que Japón y EEUU también » consultarán de cerca sobre los mercados cambiarios y cooperarán según corresponda en cuestiones de divisas «.

Las conversaciones del martes tuvieron un impacto inmediato escaso en los tipos de cambio, con el dólar subiendo a 137,25 yenes desde 136,10 yenes.

Yellen está haciendo su primera visita a Asia como secretaria del Tesoro. Fue presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos de 2014 a 2018.

El lunes asistió al velorio del ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado el viernes. Abe, el primer ministro con más años de servicio en la nación, recibió un disparo el viernes de un hombre que emergió de una multitud y disparó un arma casera.

Yellen, sentada frente a Suzuki en una mesa, ofreció sus condolencias y dijo que Abe había dejado un legado de «revitalizar la economía y la posición de liderazgo de Japón» . VOA / EA (Foto: Twitter)

Today in Tokyo, I had the honor of paying my respects to Prime Minister Abe Shinzo alongside @USAmbJapan Emanuel.

Abe was a visionary leader for Japan and for the world. His legacy will live on in a more prosperous Japan and a stronger partnership between our two countries. pic.twitter.com/0sOGUFjHnX

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) July 11, 2022

