EE.UU. reporta 791 personas enfermas con la viruela del simio

Entornointeligente.com /

Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de viruela del mono en todo el mundo han aumentando un 77 por ciento en una semana.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos refirieron este viernes que en el país se han diagnosticado 791 personas con la enfermedad de la viruela del simio.

LEA TAMBIÉN:

Confirman primer caso de viruela del mono en Ecuador

Del total de casos dichos organismos señalaron que la cifra de 136 corresponde a California y 153 a Nueva York, los cuales representan los estados donde la enfermedad está teniendo una mayor incidencia.

El primer caso diagnosticado se reconoció en Massachusetts el 23 de mayo pasado, quien tiene 32 casos reportados y en estados como llinois el número de personas enfermas asciende a 115, mientras que en Florida, se reportan 72 personas. El distrito de Columbia tiene 64 enfermos y Texas reportó 26 personas enfermas.

Testing by the Laboratory Response Network has identified hundreds of probable #monkeypox cases, enabling clinicians to treat patients with antivirals and giving public health officials data to take actions to stop the spread of disease. https://t.co/h7bTm35jyi pic.twitter.com/shNxyJK2E9

— CDC (@CDCgov) July 8, 2022 Todos los estados reportan casos de la enfermedad del simio, aunque algunos como Wisconsin Virginia del Oeste, New Hampshire, Luisiana, Lowa , Idaho y Arkansas han notificado un solo caso hasta el momento del reporte nacional.

De acuerdo a la plataforma de la CDC «la viruela del simio es una enfermedad rara causada por la infección con el virus de la viruela del simio. El virus de la viruela del mono es parte de la misma familia de virus que la viruela. Los síntomas de la viruela del mono son similares a los de la viruela, pero más leves; y la viruela símica rara vez es fatal. La viruela del mono no está relacionada con la varicela».

Los síntomas identificados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos, agotamiento, un sarpullido que puede parecerse a granos o ampollas que aparece en la cara, dentro de la boca y en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho, los genitales o el ano.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de viruela del mono en todo el mundo han aumentando un 77 por ciento en una semana y arriban de acuerdo a las últimas actualizaciones a 6.027 en 59 países.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com