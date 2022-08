EE.UU. registra más de 14.100 casos de viruela símica

Entornointeligente.com /

Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.) informaron que, hasta el jueves, registran 14.115 casos de la viruela del mono.

De acuerdo con sus datos, el mayor número de contagios confirmados fueron reportados en el estado de Nueva York (noreste), con 2.744 casos; seguido de California con 2.663, y Florida con 1.372.

EE.UU. continúa ocupando el primer lugar del mundo en casos de viruela del mono, seguida de España y Alemania, según cifras de las autoridades.

A inicios de agosto, el Gobierno estadounidense declaró el estado de emergencia sanitaria nacional ante los más de 7.000 contagios que, en ese momento, se habían notificado en el país. Sin embargo, la administración del presidente Joe Biden ha sido criticada por la respuesta dada ante el brote de la viruela símica

Por su parte, el Departamento de Salud indicó que, a partir de la próxima semana, prevé colocar a disposición de las administraciones estatales unas 1,8 millones de dosis nuevas, en el marco de su plan de vacunación contra la viruela del mono.

