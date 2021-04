EE.UU. recomienda que los vacunados dejen de llevar mascarilla al aire libre

Entornointeligente.com / Las autoridades sanitarias de Estados Unidos concluyeron este martes que los habitantes del país que estén completamente vacunados pueden prescindir de la mascarilla cuando estén al aire libre, excepto cuando haya grandes multitudes.

El cambio en las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés), que no son obligatorias sino meras recomendaciones, es consecuencia del rápido ritmo de vacunación en el país, con el 37 % de la población adulta ya completamente inmunizada.

“A partir de hoy, si estás completamente vacunado y estás al aire libre, sin estar rodeado de una gran multitud, ya no tienes que llevar mascarilla”, dijo el presidente estadounidense, Joe Biden, en un discurso en la Casa Blanca.

Un aliciente para los escépticos Biden describió la recomendación anunciada por los CDC como una señal de los “avances increíbles” que ha hecho Estados Unidos en los cuatro meses que lleva la campaña de vacunación contra la COVID-19.

Confió, además, en que ayude a convencer a quienes todavía tienen dudas de ponerse la vacuna, un grupo que abarca hasta al 40% de la población del país, según una encuesta del domingo de la cadena CBS News.

“Las vacunas sirven para salvar tu vida y la de los que te rodean, pero también nos ayudan a volver a la normalidad”, recalcó Biden, quien opinó que el anuncio de los CDC es una “gran razón” para superar el escepticismo contra la inmunización.

La nueva recomendación se refiere a aquellos estadounidenses que ya han recibido todas las dosis necesarias de las vacunas contra la COVID-19 y han esperado el tiempo suficiente para que hagan efecto, es decir, dos semanas después del último pinchazo.

¿Qué se puede hacer sin mascarilla? A partir de entonces, los estadounidenses pueden prescindir de la mascarilla cuando estén caminando, corriendo o montando en bicicleta al aire libre, tanto si están solos como si van acompañados de las personas con las que convivan.

También pueden quitársela si acuden a pequeñas reuniones al aire libre o cenas en terrazas de restaurantes con amigos o familiares, tanto si los otros han recibido todas las dosis como si no.

Donde sí se aconseja mantenerla puesta es en actos al aire libre en los que haya grandes multitudes, como conciertos, desfiles o partidos de deportes como el béisbol, indicaron los CDC.

Y deberán seguir llevándola en espacios cerrados, como restaurantes y bares, museos, cines, peluquerías, gimnasios o iglesias; además de en el transporte público o en reuniones en interiores con gente que pueda no estar vacunada.

Sin embargo, los CDC consideran que ese tipo de reuniones en interiores son “seguras” para quienes estén completamente vacunados y lleven mascarilla, mientras que para los que no están inmunizados siguen suponiendo muchos riesgos de contagio.

Un paso hacia la normalidad “Todos echamos de menos cosas que solíamos hacer antes de la pandemia, y queremos volver a hacerlas pronto. Hoy damos un paso hacia la normalidad que teníamos antes”, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una rueda de prensa de la Casa Blanca.

Walensky justificó el cambio por la rapidez en la campaña de vacunación en Estados Unidos y por los “crecientes datos que apuntan a que la mayoría de los contagios se están produciendo en interiores”.

“Menos del 10% de los contagios documentados en muchos estudios han ocurrido al aire libre”, afirmó.

Por eso, los CDC también concluyeron que aquellos que no estén vacunados también pueden ir sin mascarilla por la calle cuando estén solos o acompañados de personas con las que convivan, y también cuando asistan a pequeñas reuniones al aire libre con amigos o familiares que sí estén inmunizados.

La agencia gubernamental recordó que todavía no está claro del todo si las vacunas contra la COVID-19 evitan que las personas inmunizadas transmitan la COVID-19 a otras personas que no lo estén, y eso explica por qué todavía se aconseja llevar mascarilla al aire libre cuando haya grandes multitudes.

La mitad de Estados Unidos, bajo mandatos de mascarilla Está por ver si las nuevas directrices de los CDC provocan cambios en las normativas de los 26 estados del país que tienen en vigor mandatos universales de llevar mascarilla, que en algunos casos se aplican también en exteriores.

Walensky confió en que se revisen esas órdenes y se determine que “la gente vacunada ya no necesita llevar mascarilla al aire libre”, a no ser que esté en conciertos u otros actos con público masivo.

Algunos expertos criticaron las directrices por la complejidad de los distintos escenarios que plantean los CDC para decidir si hay que llevar o no mascarilla, o sobre la dificultad de saber si quien está cerca en un lugar público y no la lleve está vacunado o no.

La confusión sobre las nuevas directrices pareció afectar al propio Biden, quien salió al jardín norte de la Casa Blanca con mascarilla y no se la quitó hasta llegar al podio donde iba a hablar, a pesar de que está completamente vacunado y estaba a buena distancia de la prensa.

Cuando los periodistas le preguntaron por qué no se había quitado la mascarilla en cuanto estuvo al aire libre, Biden respondió que su intención era llevarla hasta hacer su discurso y no volvérsela a poner hasta que entrara en la Casa Blanca, como después hizo. EFE

