Noticias > spanish.china.org.cn | 05. 08. 2022 | Editor:Teresa Zheng Texto EE. UU. no reconoce su condición de declive relativo, dice el australiano The Conversation Palabras clave: EE. UU., declive

Estados Unidos ha estado en un declive relativo durante décadas y no lo ha reconocido, dijo el sitio web de noticias australiano The Conversation.

El país norteamericano ha estado creciendo a un ritmo más lento que la mayor parte del resto del mundo, anota el artículo titulado «Estados Unidos: el fin de una ilusión de omnipotencia».

El principal problema, sin embargo, no es el declive relativo en sí mismo, que es un fenómeno natural que ocurre cuando empresas, sectores, regiones y países crecen a ritmos desiguales, sino «el desconocimiento de esta condición, ya sea por orgullo, cálculo electoral o simple falta de conciencia», subraya el artículo.

