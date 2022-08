EE.UU. detiene a casi dos millones de migrantes en su frontera sur

Entornointeligente.com /

La cifra de detenidos supera el total de 2021, cuando los agentes fronterizos arrestaron a 1.73 millones de personas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó este lunes que entre octubre de 2021 y finales de julio pasado fueron detenidos 1.94 millones de migrantes que intentaban ingresar a ese país.

De acuerdo con medios de prensa, entre los detenidos se aprecia un incremento de hombres solteros y familias provenientes de toda América Latina en busca de asilo o trabajo.

La cifra de detenidos supera el total de 2021, cuando los agentes del CBP arrestaron a 1.73 millones de personas. Se prevé que, a falta aún de dos meses para que cierre el año fiscal (30 de septiembre), el acumulado de detenciones supere los dos millones.

— CBP (@CBP) August 16, 2022 Según la actualización, el mes que registró mayor número de ellas durante este periodo de diez meses fue mayo, con 241.166. En julio fueron arrestados 162.792 migrantes.

El comisionado del CBP, Chris Magnus, valoró que las cifras de migrantes interceptados siguen siendo altas. Detalló que hay una reducción de ellas en junio y julio, primer descenso en las estadísticas desde octubre de 2021 a la fecha.

Medios de prensa dieron a conocer que las autoridades estadunidenses abrieron 684 investigaciones tras denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de CBP durante 2021.

Según esos reportes, esta cifra 32,5 por ciento más de denuncias que el año anterior. Del total de actos de abuso, el 95 por ciento de ellos ocurrió en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

