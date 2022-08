EE.UU. declara emergencia sanitaria nacional por viruela símica

Entornointeligente.com /

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (EE. UU.) declaró este jueves emergencia de salud pública nacional ante el actual brote de viruela del mono en ese país.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Salud, Xavier Becerra, aseguró que el sistema sanitario está listo para elevar la respuesta a un nivel superior para acceder a fondos de emergencia, mejorar la gestión de vacunas y tratamientos contra la enfermedad.

Además, esta decisión permitirá fortalecer las acciones de concienciación e información a los ciudadanos para ayudar a detener los índices de contagios.

«Animamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del mono y que se responsabilicen para ayudarnos a hacer frente a este virus», subrayó Becerra.

Para septiembre próximo esperan recibir 150.000 dosis, y otras entre los meses de octubre y noviembre.

Por su parte, la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, sostuvo que la declaración de emergencia obligará a los departamentos de salud estatales a revelar información a las autoridades federales de modo rápido y oportuno sobre la enfermedad, para así acertar con los niveles de respuestas.

La funcionaria resaltó que la campaña de vacunación contra la enfermedad priorizará a las poblaciones de riesgo, es decir, hombres que mantienen contacto íntimo con otros hombres y son pacientes positivos al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), así como poblaciones con mayor riesgo de contraerlo.

A su vez, el comisionado de la Administración de Alimentos y Fármacos, Robert Califf, reveló que su oficina ha hallado soluciones para revertir la falta de vacunas, consistentes en administrar por vía intradérmica una quinta parte de la dosis que contiene un frasco, de modo que se puedan vacunar hasta cinco personas con uno.

Hasta el momento, EE.UU. ha detectado más de 6.500 casos de viruela del mono, aunque las autoridades prevén que los contagios aumenten en las próximas semanas, e instan a la población a estar alerta.

El pasado 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a la viruela del mono una emergencia sanitaria internacional, después que se registraran más de 16.000 casos positivos en 75 países donde no es endémica, y varias muertes.

