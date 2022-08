EE. UU. declara emergencia de salud pública por viruela del mono [video]

Entornointeligente.com /

Se tomarán medidas rápidamente para controlar la epidemia y evitar que se extienda más, estimaron los expertos. Por el momento ya se superaron los 6.600 casos en el país, de los cuales alrededor de la cuarta parte en el estado de Nueva York. Lee también: EE. UU. considera que maniobras militares chinas son «exageradas» «Estamos preparados para elevar la respuesta un nivel más para abordar este virus, e instamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del mono y asuman la responsabilidad de ayudarnos a hacer frente a este virus», dijo el secretario de Salud, Xavier Becerra. La declaración, efectiva por 90 días pero que puede renovarse, tiene lugar cuando este jueves se superaron en todo el país los 6.600 casos, aproximadamente la cuarta parte de ellos en el estado de Nueva York. Los expertos creen que podría haber muchos más, porque a veces hay pocos síntomas, que pueden reducirse a simples lesiones similares a las de las enfermedades sexualmente transmisibles, una categoría en la que no entra la viruela símica. Prevención Para combatir esta epidemia, el Estado federal ha suministrado unas 600.000 dosis de la vacuna fabricada por el danés Bavarian Nordic y comercializada como Jynneos en Norteamérica (Imvanex en Europa). Se desarrolló inicialmente contra la viruela. Lee también: China lanza misiles cerca a Taiwán y Japón en la mayor maniobra militar de su historia Pero es una cifra baja teniendo en cuenta que unas 1,6 millones de personas se consideran de alto riesgo en el país y la próxima entrega (150.000 dosis) no llegará hasta septiembre debido a problemas de logística, precisó un alto cargo del Departamento de Salud. Alrededor del 99% de los casos en Estados Unidos se han registrado en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, informó la semana pasada el Departamento de Salud. Esta es la población prioritaria para la vacunación a pesar de los riesgos de estigma. También son una prioridad para las acciones preventivas organizadas por las autoridades para que se conozcan mejor los síntomas. Les sugieren reducir el número de parejas sexuales hasta que estén vacunados. Lee también: FAO: «América Latina necesita más integración para enfrentar el hambre» Se han entregado unas 14.000 dosis de un antiviral inicialmente desarrollado contra la viruela, el tecovirimat, aunque no se tiene mucha información sobre si es eficaz contra la viruela del mono. Ahorrar dosis A diferencia de brotes anteriores en África, el virus ahora se transmite predominantemente a través de la actividad sexual, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que también podría transmitirse durmiendo en la misma cama, compartiendo ropa y a través del contacto cara a cara prolongado. Un pequeño pero creciente número de mujeres y niños han contraído la enfermedad. Lee también: Biden exige a Rusia que libere «inmediatamente» a estrella del baloncesto Brittney Griner En Estados Unidos no ha habido muertes por la enfermedad, pero algunos pacientes han tenido que ser hospitalizados debido a un dolor agudo. El mes pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) también activó su nivel más alto de alerta para reforzar la lucha contra la viruela del mono. El jueves, la agencia estadounidense de los medicamentos, la FDA, afirmó que considera permitir al personal sanitario administrar cinco dosis de vacuna a partir de una sola modificando la forma en la que se inyecta. Lee también: EE.UU acusa a Rusia de inventar pruebas para atribuir un ataque a Ucrania Los primeros síntomas de la viruela del mono son fiebre alta, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea parecida a la de la varicela. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: ?? España y Brasil confirman sus primeras muertes por viruela del mono.

