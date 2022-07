EE.UU. aprueba un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania

Entornointeligente.com /

Desde el inicio de la operación militar rusa en el este ucraniano, EE.UU ha aprobado 8.200 millones de dólares en ayuda militar para Kiev.

El Gobierno de Estados Unidos aprobó el viernes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por al menos 270 millones de dólares.

Con este último paquete, el apoyo militar enviado por EE.UU. a Kiev desde el inicio de la operación militar rusa en el este ucraniano invasión rusa se eleva a 8.200 millones de dólares.

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, precisó que el nuevo envío incluye cuatro Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (Himars por sus siglas en inglés) y municiones para estos proyectiles de largo alcance.

— teleSUR English (@telesurenglish) July 23, 2022 Kirby declaró que el presidente,Joe Biden ha dejado claro que seguirá apoyando al Gobierno de Ucrania y a su pueblo durante el tiempo que sea necesario.

La nueva ayuda militar elevará a 20 el número de sistemas Himars M142 enviados a Ucrania, Kiev estima que los Himars le han permitido éxitos militares ante Rusia.

El paquete militar también incluye sistemas antiblindaje, 36.000 rondas de artillería y 580 drones tácticos Phoenix Ghost.

Gran parte de la ayuda militar proviene de un paquete de 40.000 millones de dólares para Ucrania aprobado por el Congreso estadounidense en mayo pasado.

