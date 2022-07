EE.UU. anuncia el envió de 361 millones de dólares a Ucrania

Entornointeligente.com /

El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el sábado que su país enviará más de 360 millones de dólares en ayuda a Ucrania para hacer frente a la operación militar de Rusia en el este ucraniano.

«Nuestro compromiso con el pueblo ucraniano es firme», escribió Blinken en su cuenta de Twitter, en el que añadió que el dinero «ayudará a la gente en Ucrania y a los refugiados que se han visto obligados a abandonar su país».

Blinken explicó que alrededor de 288 millones de dólares se canalizarán a través del Departamento de Estado y más de 80 millones de dólares por medio de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (Usaid).

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia’s brutal war.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022 «Estos fondos servirán para proporcionar alimentos, agua potable, ayuda en efectivo, protección, refugio accesible, atención sanitaria de emergencia, logística y coordinación humanitaria», afirmó Blinken.

El anunció de Blinken a Ucrania se realizó al término de la reunión con el canciller chino Wang Yi, en la isla de Bali, Indonesia.

Según el responsable de la política exterior de EE.UU. desde el comienzo de la operación militar de Rusia en la región del Donbas, su país ha destinado más de 1.280 millones de dólares en ayuda a Ucrania.

. @POTUS announced an additional $400 million in U.S. arms, equipment, and supplies to help Ukraine defend itself against Russia’s brutal war of choice. We stand with Ukraine and its brave defenders. #UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022 EE.UU. anunció el viernes un paquete de ayuda militar adicional para Ucrania de 400 millones de dólares, con armas, que incluye cuatro Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS, en inglés) y municiones para estos proyectiles de largo alcance.

