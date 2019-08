EE.UU. anuncia despliegue de misiles en el Pacífico

Entornointeligente.com /

Estados Unidos no esperó a que se enfriara la noticia de su salida del tratado de armas de corto y mediano alcance ( INF ) para anunciar este sábado su interés en “desplegar” un sistema de misiles en el Pacífico.

Para demostrarles el compromiso del país a sus aliados en la región, EE.UU. realizará en los próximos meses un sistema de misiles intermedios en las aguas pacíficas, según informó Mark Esper , secretario de Defensa estadounidense.

“Es justo decir que nos gustaría desplegar una capacidad de este tipo más pronto que tarde”, afirmó Esper y añadió que la fecha aún no estaba decidida.

Today I had the opportunity to engage with @INDOPACOM Commander Adm. Phil Davidson and his leadership team to dive deeper into the strategic challenges facing the U.S. in the Indo-Pacific as we continue implementing the National Defense Strategy. pic.twitter.com/ot8dNkgjQ3

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) August 2, 2019 “Hoy tuve la oportunidad de relacionarme con el jefe del Comando Indo-Pacífico de EE.UU., Almirante Phil Davidson y su equipo para profundizar en los desafíos estratégicos que enfrenta Estados Unidos en la región a medida que continuamos implementando la Estrategia de Defensa Nacional”, escribio en un tuit. El jefe del Pentágono manifestó que se trataba de una medida proactiva “para desarrollar un potencial que necesitamos tanto para el escenario europeo como desde luego este escenario”.

El pronunciamiento de Esper se da a solo un día de que el gobierno del presidente Donald Trump abandonara de manera oficial el INF , firmado con Rusia en 1987 y que prohibía que Washington y Moscú produjeran ni realizaran pruebas con misiles de corto y mediano alcance.

Si bien la salida de la administración de la Casa Blanca del tratado ha vaticinado el inicio de una nueva carrera armamentista por la proliferación de estos misiles, para Mark Esper la nueva medida de Washington no tiene relación con ello.

Por su parte, Antonio Guterres , secretario General de las Naciones Unidas, convocó a Rusia y EE.UU. a que tomen medidas sobre el control de armas para evitar desestabilizaciones, luego de que finalizara el tratado INF entre ambos países.

Stephane Dujarric, portavoz de la ONU , transmitió este sábado el llamado de Guterres para emprender negociaciones sobre el control internacional de armas.

