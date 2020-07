Edwin Luzardo: Padrino reconoce que maduro no admitirá cualquier triunfo de los sectores democráticos #Entrevista

Entornointeligente.com /

Enrique Meléndez

“Ahora, fíjate tú una cosa. Ya esto está claro: el pueblo de esos partidos y el pueblo en general sabe que eso es un asalto; que eso es tratar de legitimar un proceso que no va a tener ninguna legitimidad. Ellos pueden decretar lo que les dé la gana. Pero lo que sí está claro es que para la comunidad internacional y para la comunidad venezolana, es que son ilegítimas y que son absurdas esas decisiones”, expresa Luzardo.

¿Usted no cree que es un error, como lo fue en el 2005, no participar en las elecciones, que se acaban de convocar para el mes de diciembre?

-En principio, el régimen en ese momento tenía legitimidad. Ahora no tiene ninguna legitimidad. Segundo, no es el mismo panorama; porque en ese momento era un CNE reconocido. Este es un CNE que desconoce el mundo y desconocemos nosotros. Tercero, están convocando a un proceso definitivo; pero desde el punto de vista jurídico no tiene ninguna legitimidad. No es el mismo panorama; no podemos jalonar aquellas circunstancias a éstas.

-Lo otro es lo siguiente: cuando aquello se planteó en el 2005 eso tenía que continuar bajo una estrategia; como era la prolongación de una línea política, que debimos aplicar, y que nunca se hizo. Retrocedimos; si nosotros hubiéramos mantenido esa abstención con una política ofensiva de desconocimiento de un proceso que estaba amañado, eso hubiera sido una cosa distinta.

-Pero, lamentablemente después, invocamos la participación en las elecciones de 2006; que fue un craso error; debimos darle continuidad a no permitir elementos fraudulentos. Pero, en todo caso, en aquellos momentos había un reconocimiento de lo que era la institucionalidad. En este instante están derogados todos esos elementos; que no son los mismos.

-No podemos nosotros asistir a un proceso; que sencillamente está siendo desconocido por el mundo y por el país. No es lo mismo; es totalmente distinto, y obedecer a una convocatoria bajo un régimen usurpador; bajo unas instituciones usurpadoras; es lo contrario: darle legitimidad a unas instituciones que no existen; que son ilegítimas; de modo que estaríamos convalidando un proceso que no reviste ninguna legitimidad ni legalidad. De manera que no podemos hacer esa comparación.

-Nosotros creemos que aceptar una convocatoria de este tipo es dar al traste con el artículo 233 de la Constitución, y el cual sería derogado por nosotros mismos; para no ser sustituido por nada. En ese sentido, estaríamos traicionando lo que es el espíritu del 23 de enero; cuando se juramentó Juan Guaidó y asumimos el 233 por el abandono y por la ausencia de un presidente de la República; que se anotó a una convocatoria por una Constituyente a destiempo, sin ninguna autoridad jurídica ni política ni moral; para poder ser electo de nuevo presidente.

-Esa fue la primera línea roja que cruzó el régimen; bajo estos procesos electorales, es decir, esta Constituyente; la segunda, las elecciones presidenciales de mayo de 2018. De manera que no podemos hacer comparaciones al respecto.

Hay quien estima que no se repetirá el caso de la intervención a la nueva Asamblea Nacional (AN), tanto por parte de la Constituyente; como del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), obteniendo la mayoría la oposición; como ocurrió en el 2016. ¿Qué piensa usted?

-Eso no es verdad; inclusive, el rasgo histórico determina que ellos jamás han aceptado el resultado electoral; porque cuando les ha sido adverso, han desconocido absolutamente el proceso. Comencemos: Alcaldía Metropolitana, inmediatamente después del triunfo, ellos le quitaron todas las competencias. Continuemos: alcaldías de todos los municipios del país, donde perdían, inmediatamente después les quitaban todas las competencias.

Vamos a los últimos acontecimientos: AN, les dimos una paliza, de inmediato declararon el desacato, y unos de buena intención creyeron que desincorporando, íbamos a lograr evitar el desacato. ¡Mentira! El régimen tenía claro que el desacato no era por eso. Eso era el argumento que no tenía ningún asidero jurídico. Simplemente, lo que querían era no presentarle cuentas a la AN. No discutir el presupuesto; ni que sirviera tampoco de fiscalización o contraloría; como lo establece la Constitución, a propósito de las funciones de la AN con respecto al Ejecutivo Nacional. Para evitar eso, crearon una figura que no existe, y que inventaron, como es el desacato.

-Por cierto, que nosotros no estuvimos de acuerdo con la desincorporación de los diputados indígenas. Muchos actores políticos estuvimos en contra de esa disposición; porque sabíamos que eso era un mamotreto del régimen, y eso quedó comprobado.

-Luego, se tragan la luz roja cuando convocan a una Constituyente; queriendo sustituir las funciones del parlamento nacional. En ese momento comenzó el desconocimiento internacional de la legitimidad del régimen, y después lo coronan cuando instalan esa Constituyente, y llaman a unas elecciones desde esa instancia; cuando el pueblo venezolano en una consulta el 16 de julio de 2017 había establecido de que no íbamos a aceptar ninguna legitimidad sobre esa Constituyente, y menos si ésta convocaba a un proceso electoral; como así se hizo.

-Hubo una contradicción entre nosotros, que generó un gran debate. Yo dí 7 ruedas de prensa; donde planteé todo lo que iba a suceder y no nos pelamos en nada. Porque nosotros dijimos que, inclusive, hasta el último episodio: que iban a obligar a juramentarse en esa Constituyente a los gobernadores, a los fines de darle legitimidad.

-Ahí tienes elementos, con motivo de lo que pasó con Andrés Velásquez y el arrebato que le hicieron a Juan Pablo Guanipa, porque no se quiso juramentar éste, habiendo ganado la gobernación del Zulia; mientras que los cuatro que se juramentaron, al otro día exacto, mediante un decreto los despojaba de todas sus competencias.

-De manera que nunca han sido reconocidos los triunfos de los pocos espacios que se han logrado; por lo que menos podemos nosotros aspirar a un proceso electoral; donde no es solamente la designación del CNE que, de por sí, se hizo ilegítimamente; de por sí se colocó gente que está abiertamente en su mayoría adscrita a lo que es el proyecto de este régimen, sino también alertamos sobre lo que era el funcionamiento; de lo que es el desarrollo de ese proceso electoral, y que lo acaba de coronar Vladimir Padrino López; cuando acaba de anunciar que ellos no van a reconocer en lo absoluto algún evento, que pueda legitimar la presencia de lo que son los factores democráticos del país.

-Eso por un lado, y lo otro lo que dijimos ya: todos los antecedentes en todos los ámbitos; que puedan ser, tanto la estructura, como el evento mismo, como los resultados electorales; como los procedimientos para poder garantizar la votación, si no desconocen el triunfo, entonces de inmediato les quitan competencia a las autoridades, que son electas, y eso indica que no hay posibilidades por parte de nosotros de asistir a un proceso electoral que, no solamente está cantado, en cuanto a los resultados, sino también lo que deriva de lo que han sido los éxitos en esos procesos.

-De manera que no hay ningún elemento que pueda justificar la presencia de un proceso electoral; que no lo es, absolutamente, sino que de lo que se trata es de una cola, donde se da una parodia de votación; pero que no se elige a nadie y donde no hay posibilidad de alcanzar una solución, en función de lo que puede ser la aspiración del pueblo venezolano. Eso no existe.

Sin embargo, el gobierno tiene el 84% en contra del electorado; de modo que en un proceso comicial, esa mayoría se llevaría por delante cualquier obstáculo. ¿No cree usted?

