Educação sexual é um direito fundamental de crianças e adolescentes

Uso muitas vezes a frase (sequestrada de uma famosa tirada do mundo da moda) «Portugal saiu do Estado Novo, mas o Estado Novo não saiu de Portugal». Indício disto: a bacoca contestação às aulas de Cidadania obrigatórias por um casal de fundamentalistas católicos. À volta, sobretudo, das questões de sexualidade – por cá, em 2022, aparentemente ainda não se aguenta falar de sexualidade sem ficar à beira de um ataque de nervos. Concretamente, as referências à identidade de género e os temas de educação sexual. A paranoia com as menções sobre sexualidade nos programas é de tal ordem que o filho mais velho do mencionado casal, agora já sem as perigosas aulas de cidadania, abandona as aulas de Filosofia quando estas temáticas são abordadas.

