Educação. Governo vai distribuir bicicletas e capacetes pelas escolas

Governo vai distribuir bicicletas em todos as instituições de ensino público do país com 2º ciclo do ensino básico. A medida surge de uma iniciativa conjunta do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., e do Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação.

Em comunicado enviado às redações, o Ministério da Educação afirma que o projeto «Desporto Escolar sobre rodas» (DE sobre rodas) surge da «urgente necessidade de mudança de comportamentos da população escolar para a mobilidade sustentável e responsável», garantido que todas as crianças tenham a possibilidade de aprender a andar de bicicleta na sua escola, «promovendo uma cidadania rodoviária no uso partilhado e responsável do espaço público».

Assim, o Ministério salienta que tem estado a criar condições de suporte para o projeto, nomeadamente com professores qualificados, num trabalho regular e semanal, com um modelo pedagógico de âmbito nacional, alicerçado num manual de apoio ao professor e ao técnico qualificado e que, prioritariamente, assenta em três pilares: «Ensino aprendizagem «Saber andar de bicicleta, educação rodoviária, e educação para a cidadania.».

As atividades incluidas neste projeto estão desenhadas de forma transversal em cada Agrupamento de Escolas ou Escolas Não Agrupadas, em articulação curricular com a Autonomia e Flexibilidade Curricular e os Planos de Inovação, por forma a chegar a um número de alunos cada vez maior, desenvolvendo simultaneamente dinâmicas entre a comunidade escolar e a comunidade local.

LINK ORIGINAL: iOnline

