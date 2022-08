Educação Financeira #205: tudo sobre as ações e a bolsa de valores

Entornointeligente.com /

08/08/2022 02h00 Atualizado 08/08/2022

O podcast Educação Financeira traz uma nova série especial para explicar a fundo o que são e como funcionam as principais modalidades de investimento disponíveis no mercado. O quarto episódio fala sobre as ações na bolsa de valores.

As ações tiveram um ganho de popularidade enorme nos últimos anos, chegando a mais de 5 milhões de investidores pessoas físicas cadastradas na B3 , a bolsa de São Paulo. Mas, ultimamente, a volatilidade das empresas em tempos econômicos mais bicudos assustou os mais desavisados.

Por isso, o episódio desta semana dá as bases do conhecimento necessário para o novato em investimentos em ações. Quem explica os conceitos é o analista da Guide Investimentos Rodrigo Crespi.

