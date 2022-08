Educadores comenzaron a recibir pago completo del bono vacacional

Entornointeligente.com /

«Una vez que se dé el pago del bono vacacional es cuando comenzarán a correr nuestras vacaciones. Los maestros se van a incorporar para el mes de octubre», dijo la dirigente sindical del sector educativo, Gricelda Sánchez

La tarde de este 16 de agosto los docentes, así como el personal administrativo y obrero del sector educativo, comenzaron a recibir el pago completo del bono recreacional y vacacional.

Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital y miembro del comando regional de Caracas, confirmó a El Diario que el sector educativo comenzó a recibir el pago completo alrededor de las 4:30 pm. «Hasta los momentos nadie se ha quejado de que su pago esté imcompleto», afirmó.

El anuncio de la cancelación completa del pago ocurrió el pasado viernes 12 de agosto por parte del ministro para el Trabajo, Francisco Torrealba, en compañía de la ministra de Educación, Yelitze Santaella y la encargada de la cartera de Educación Universitaria, Tibisay Lucena.

Lea También: ONAPRE eliminó beneficios a trabajadores y jubilados del Ministerio Público

Esta semana se conoció además sobre la destitución del exdirector de la Oficina Nacional de Presupuesto ( Onapr e ), Marco Polo Cosenza. En su lugar fue designada Jennifer Quintero de Barrios, quien ejercía como Tesorera Nacional del Ministerio del Poder Popular para Economía, Finanzas y Comercio Exterior, desde el 24 de noviembre de 2020.

Resultado de las protestas Durante las últimas tres semanas el sector educativo se ha volcado a las calles del país para exigir mejoras de salarios, el pago total del bono vacacional y recreacional y la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). A estas manifestaciones también se han sumado trabajadores de la salud, del sector público, jubilados y pensionados.

El sector había advertido que, de no cumplirse estas exigencias, los docentes públicos no se incorporarían al inicio del año escolar 2022-2023.

«No vamos a permitir que salga nadie a amedrentarnos. Estamos aquí advirtiendo a la ministra Yelitze Santaella que si no cancela la deuda con este sector, aquí no va a ver regreso a clases en Venezuela. No podemos seguir subsidiando un sistema corrupto», denunció la dirigente sindical Griselda Sánchez durante la manifestación frente al Ministerio de Educación (Caracas) que se llevó a cabo el jueves 11 de agosto.

¿Qué es el instructivo de la Onapre? Luego de la reconversión monetaria de 2018, la Onapre creó el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales, Empresas Estratégicas. Este instructivo técnico tiene como propósito regular los tabuladores salariales de los trabajadores públicos. También orientar sobre cuánto debían cobrar en primas y bonos de acuerdo con sus escalas de profesionalización, antigüedad y demás competencias.

Este ente, adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, tiene la clara atribución de elaborar los planes presupuestarios de todos los sectores dependientes del Estado, además de asesorar y dictar instrucciones a los diferentes organismos sobre cómo administrar sus recursos. Sobre este último punto recae su actual polémica.

El último instructivo publicado fijó una serie de rebajas salariales, así como recortes en las primas y cálculos desfasados al momento de pagar. Igualmente, beneficios como los bonos para uniformes y días festivos fueron regulados por debajo de lo contemplado en sus contratos colectivos. Esto afectó principalmente a sectores como la salud y educación, que en las últimas décadas ya han visto su poder adquisitivo pulverizarse con sueldos que no se corresponden con la realidad económica del país.

Retraso en el inicio de clases En una entrevista previa para El Diario, la presidenta de la ONG Fordisi Venezuela y dirigente sindical del sector educativo, Gricelda Sánchez, comentó que, pese a la cancelación del bono completo, no plantean regresar a los planteles el 19 de septiembre.

«Ya el regreso a clases no puede darse el 16 de septiembre. Una vez que se dé el pago es cuando comenzarán a correr nuestras vacaciones. Los maestros se van a incorporar para el mes de octubre», dijo Sánchez.

Sobre si continuarán las protestas, la docente aseguró que existen «razones de peso» para continuar las movilizaciones. Sin embargo, por ahora se mantendrán en asambleas y atentos a las acciones del patrono. «Nosotros no queremos enfrentamientos, simplemente necesitamos que el patrono oiga el llamado de los trabajadores. Todavía nos quedan muchas razones para estar en la calle, pero sí creemos en la negociación. La idea ahora es que sean escuchadas todas las exigencias, no solamente esta».

LINK ORIGINAL: Que Pasa

Entornointeligente.com