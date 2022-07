Educación digital es fundamental para combatir desinformación en procesos electorales

Entornointeligente.com /

Este fue uno de los principales aspectos que se expusieron durante el conversatorio «Combate a la desinformación y las fake news en el marco de los procesos electorales. Las redes sociales y el rol de los medios de comunicación», que se desarrolló como parte del referido cónclave internacional. Por el JNE, el miembro del pleno, Vicente Sánchez Villanueva, refirió que la educación digital y mediática de la población es vital para lograr el objetivo de que las teorías conspirativas y las campañas de desinformación no alcancen el imaginario de la mayor parte de la población, aparte de la labor de monitoreo y de punición que se pueda emprender contra quienes difundan o permitan que se difundan masivamente ese tipo de contenidos. Aludió a la frase de Domingo Faustino Sarmiento (expresidente de Argentina): «hay que educar al soberano», para graficar la importancia de que los ciudadanos estén debidamente educados e informados a fin de adoptar decisiones libres y responsables. El magistrado calificó como un logro del JNE la creación del Comité Técnico de Fact Checking (CTFC), en mayo de 2021, el cual representó una respuesta rápida a los ataques sistemáticos contra los órganos electorales. Detalló que dicho comité es responsable de la detección de noticias falsas o engañosas difundidas en redes sociales cuyos contenidos son sometidos a un protocolo de verificación. «Con la implementación del Comité de Fact Checking el JNE procura crear conciencia entre los electores sobre la importancia de que se informen a través de canales oficiales y de que reporten la existencia de una noticia falsa o fake news apenas sea detectada», enfatizó. Por su parte, Alberto Dalla Via, vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina (CNE), comentó que su entidad emprendió hace algunos años una campaña de formación cívica y educación digital con el fin de concientizar a la ciudadanía para un uso responsable y crítico de la información disponible en Internet, dotándola de las herramientas necesarias para discernir si se trata de noticias veraces y provenientes de fuentes confiables. Explicó que en materia de redes sociales acordó crear un registro de cuenta y perfiles de las agrupaciones políticas y de sus candidatos, con el propósito de generar una fuente confiable a la que pueda recurrirse para verificar si los mensajes o campañas provienen de canales oficiales de los partidos o, por lo contrario, de la cuenta de terceros. Dalla Via indicó que la CNE decidió, además, publicar los resultados del monitoreo de propaganda electoral en redes, a fin de someter a la luz pública la actividad desarrollada en este sentido por los partidos y los candidatos Señaló que con ocasión de los procesos electorales desarrollados desde 2018 también se realizaron acuerdos de cooperación con las empresas Google, Facebook, Twitter, Tik Tok y WhatsApp, a fin de reducir la cantidad de contenidos electorales falsos. Igualmente, refirió, se acompañaron y fomentaron iniciativas de la sociedad civil en materia de fact checking, al tiempo que se buscó generar consensos entre todos los actores involucrados para lograr que en las campañas partidarias exista un compromiso con el uso responsable de las nuevas herramientas digitales. A su vez, el presidente de la CNE, Daniel Bejas, destacó la importancia de lograr compromisos con las grandes empresas para enfrentar al fenómeno de la desinformación, lo cual contemplaría diversos aspectos, entre ellos que informen sobre el proceso de eliminación de contenidos, demuestren cómo gestionan su publicidad e informen semanalmente durante la campaña electoral las medidas adoptadas para reducir la difusión de información falsa. (FIN) NDP/JCC Más en Andina: Presidente Pedro Castillo liderará lanzamiento de proyectos productivos en la región Ayacucho https://t.co/aWesMmOqgp pic.twitter.com/8XvAJyjHSv

