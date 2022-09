Eduardo Sánchez de SinatraUCV: A nosotros no nos asustan las multas del Tribunal Supremo de Justicia

Entornointeligente.com /

Lo que vienen haciendo en Venezuela es favorecer leyes capitalistas y neoliberales en nombre de un proyecto llamado socialismo, dijo el gremialista de la UCV

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (SinatraUCV), Eduardo Sánchez , dejó claro que los trabajadores del sector público no tienen miedo a seguir reclamando sus derechos laborales y por eso sostuvo que no sienten temor a reclamarle al Tribunal Supremo de Justicia y tampoco a sus multas.

«Los trabajadores tenemos el reto no nos asusta eso. No nos han hecho echar para atrás cuando nos meten a los trabajadores presos. Un total de 180 (compañeros de trabajo) han pasado por las cárceles venezolanas por defender nuestros derechos y otros siguen presos a muchos los hemos sacado . Seguimos peleando, esta pelea es por esto, contra la represión y contra la justicia y contra que nos espichen los cauchos para que no nos podamos movilizar. Nos han ofrecido disparos y (hemos recibido) amenazas de muerte «, aseguró el dirigente.

Aseguró que si el Tribunal Supremo de Justicia los demanda el sector público está alrededor de los dos millones de personas y están dispuesto a pagar lo que estipule el TSJ . «Para vergüenza de ellos nosotros los trabajadores vamos a realizar una convocatoria nacional contra la debacle porque el Estado no nos está dando la respuesta. No tenemos justicia en Venezuela. Lo que vienen haciendo en Venezuela es favorecer leyes capitalistas y neoliberales en nombre de un proyecto llamado socialismo «.

En una rueda de prensa realizada en la sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) , Sánchez estuvo acompañado de la profesora Elsa Castillo , de la Federación Venezolana de Maestro, y Carlos Salazar , de la Coalición de Sindicato Nacional , quienes invitaron a participar el próximo jueves 15 de septiembre en una marcha desde la Esquina de Salas hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia para pedir, entre otros puntos, el pago unitario del bono de diciembre o aguinaldos.

