 Eduardo Saragó: Deportivo Lara no vivirá el descenso 

Víctor A. Rodríguez | LA PRENSA DE LARA.- Con mucha ilusión llega al mando del Deportivo Lara, Eduardo Saragó, al menos eso dejó evidenciado en sus declaraciones durante la rueda de prensa de su presentación oficial, ayer miércoles.

«Son más los momentos buenos que los malos. El Deportivo Lara es un equipo que no tiene tantos años de historia y puede decir que es campeón del fútbol venezolano , ha jugado varias copas internacionales. Es un equipo que no ha vivido un descenso y un equipo que no lo va a vivir», aseguró.

Mucha felicidad transmitió el estratega caraqueño en sus intervenciones con la llegada al equipo que, según él es el lugar donde ha vivido los momentos más bonitos de su carrera profesional.

«Estoy acá porque me llamó el Deportivo Lara, recibí seis llamadas de equipos en los últimos tres años y no sentía la posibilidad de aceptar porque siento que desde afuera hay un escenario muy distinto al que se vive adentro», destacó.

Mencionó que tiene otros negocios como cualquier persona, pero que su verdadera pasión está en el fútbol, y que a pesar de que tiene cinco años sin dirigir, no ha estado desligado del balompié nacional.

En cuanto a lo táctico, el DT de 40 años de edad, dijo que lo pone en segundo plano porque hay otra prioridad. «Nada puede ser más importante que la victoria, a veces no es tan preponderante el parado táctico. Hoy necesitamos que el equipo juegue como se sienta cómodo. He visto un equipo que tiene un golpe moral y también una gran ambición por sacar la institución adelante», destacó.

El Deportivo Lara recibirá al Aragua el domingo en el estadio Farid Richa de Barquisimeto .

