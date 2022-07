▷ Eduardo Saragó arriba al Dvo Lara con el reto de no vivir el descenso #21Jul

Entornointeligente.com /

El Deportivo Lara presentó oficialmente a Eduardo Saragó como su nuevo estratega para lo que resta de temporada del conjunto rojinegro, quienes s e encuentra en la última posición de la tabla de clasificación del fútbol venezolano, puesto que si mantiene hasta final de temporada descienden a segunda división .

Saragó, quien fue el estratega de Lara en la época dorada del conjunto crepuscular en 2011/12 cuando consiguieron la estrella del balompié nacional, regresa al Farid Richa tras sus pasos al frente de equipos como Caracas FC y Deportivo La Guaira.

«Son más los momentos buenos que los malos. El Deportivo Lara es un equipo que no tiene tantos años de historia y puede decir que es campeón del fútbol venezolano, ha jugado varias copas internacionales. Es un equipo que no ha vivido un descenso y un equipo que no lo va a vivir «, aseguró.

El estratega caraqueño de 40 años de edad, recalcó que «estoy acá porque me llamó el Deportivo Lara, recibí seis llamadas de equipos en los últimos tres años y no sentía la posibilidad de aceptar porque siento que desde afuera hay un escenario muy distinto al que se vive adentro».

Para Saragó, lo más importante ahora son los resultados positivos que debe obtener el equipo para salir de la zona de descenso. « Nada puede ser más importante que la victoria , a veces no es tan preponderante el parado táctico. Hoy necesitamos que el equipo juegue como se sienta cómodo. He visto un equipo que tiene un golpe moral y también una gran ambición por sacar la institución adelante», añadió.

Cabe resaltar que el Deportivo Lara suma 18 puntos en 20 jornadas que se han disputado en la Liga Futve, teniendo las mismas unidades que Aragua FC, equipo al que enfrentarán el próximo domingo en el estadio Farid Richa de Barquisimeto.

