Eduardo Rodríguez sexto venezolano en hilvanar seguidilla de triunfos

Entornointeligente.com / Eduardo Rodríguez se ha convertido en sinónimo de triunfo para Boston. El domingo mejoró su récord a un perfecto 4-0 en la temporada y ahora, desde el inicio de 2018, los Medias Rojas marchan con balance de 49-12, en sus aperturas, lo que se traduce en un éxito del 80,3%.

Aunque lo más importante, es que ha sido consistente, una característica que define a los ases de una rotación. El zurdo aisló seis hits y tres carreras, mientras abanicaba a ocho, sin boletos en siete innings, para guiar la victoria de los patirrojos 5-3 contra los Marineros de Seattle, en el Fenway Park.

Esa salida extendió a 32 sus aperturas consecutivas en las que al menos ha completado cinco entradas, desde el 4 de mayo de 2019. Se trata de la tercera cadena activa más larga en las Grandes Ligas, detrás de Shane Bieber (37) y Justin Verlander (33). En esos desafíos, los Medias Rojas tienen registro de 26-6.

“Esa es la meta de un abridor”, le dijo Rodríguez a la MLB. “Pienso que lo aprendí de la manera más difícil, porque en el pasado, en la mayoría de las veces, iba 4.2, cuatro innings. Tengo que darle las gracias a todos esos veteranos que estuvieron allí para mí y a uno en especial que todavía sigue con el equipo, como (Chris) Sale. Ellos me ayudaron mucho, me empujaron todo el tiempo, incluso AC (Alex Cora). Todos me ayudaron a llegar a este punto”.

Cuatro en fila Rodríguez, de 28 años de edad, es apenas uno de los seis lanzadores venezolanos que ha logrado hilvanar al menos una seguidilla de 30 inicios de ese calibre y el tercero con 32, detrás de Freddy García y Félix Hernández, el último que lo había conseguido (14/05/09 al 26/04/10), según Baseball-Reference.

Hernández también cuenta con rachas de 30 (19/09/12 al 23/08/13), 33 (27/09/13 al 18/09/14), 41 (20/05/07 al 17/06/08) y 59 (13/05/10 al 18/09/11). El récord pertenece a Johan Santana, con 123 (29/05/04 al 21/09/07). Los otros miembros de la exclusiva lista son Carlos Silva (35) y Jhoulys Chacín (30).

Luego de perder a temporada de 2020 debido a una miocarditis, consecuencia del contagio que sufrió por Covid-19, Rodríguez retomó las cosas donde las dejó en 2019. Hace dos años, completó la mejor cosecha de su carrera, con registro de 19-6, 3.81 de efectividad y 213 ponches, en 34 inicios, cifra tope en las Mayores.

“Estuvo allí (sobretodo) en la segunda mitad de la temporada de 2019, cuando el resto confrontó problemas”, comentó el manager Alex Cora después del partido frente a Seattle. “Seguía dándonos entradas y yendo lejos en los juegos. Parecía que cada vez que lanzaba, veníamos de un juego de bullpen, por lo que no teníamos demasiados brazos en el bullpen y él estaba en 115 lanzamientos.

Hizo un trabajo increíble, creció. Y es una lástima, obviamente, lo del virus y todo lo que sucedió el año pasado, cuando no pudo lanzar, pero al llegar la nueva campaña, sabía que estaba en un buen lugar”.

Con esos antecedentes y de nuevo saludable, el valenciano fue designado abridor del Día Inaugural, solo que comenzó la zafra en la lista de lesionados de 10 días, debido al síndrome del “brazo muerto”, algo que se supera con reposo.

Ahora, sus cuatro triunfos, en buena medida tienen a Boston en la cima del este de la Liga Americana, contra todo pronóstico. Pero Rodríguez prefiere hablar del respaldo que le ha dado la ofensiva del club.

“Sé que ellos van a anotar carreras”, apuntó Rodríguez, en cuyas últimas 21 salidas, Boston exhibe marca de 18-3. “Desde el fondo de mi corazón, siento que van a producir anotaciones. Cada vez que jugamos, siempre tenemos que pensar de la misma manera y disfruto cada vez que subo al montículo y veo que ponemos carreras en el marcador”.

Rodríguez tampoco se siente cómodo con el calificativo de “as”, aunque Cora y sus compañeros piensen lo contrario.

“No me considero un as, simplemente salgo y lanzo”, enfatizó Rodríguez. “Eso es todo. Así es como lo llamo”.

En cifras

Eduardo Rodríguez lidera a los abridores de los Medias Rojas en triunfos (4), WHIP (0.87) y K/BB (13.00), mientras que es segundo en efectividad (3.42)… Ha limitado a los bateadores zurdos a un promedio de .105 (19-2), con un extrabase (doble) y seis ponches sin boletos, en 19 turnos… Desde el comienzo de septiembre de 2017, los Medias Rojas marchan con récord 39-2 (.951) cuando respaldan a Rodríguez con cuatro o más carreras.

