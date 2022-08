Eduardo Rodríguez regresa con una salida sólida

Entornointeligente.com /

Eduardo Rodríguez subió al montículo de los Tigres por primera vez en más de tres meses y lanzó cinco innings en blanco para guiar el triunfo de Detroit 4-0 contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo por la tarde en el Comerica Park.

El zurdo, inactivo desde el 13 de junio, cuando fue inscrito en lista restrictiva debido a un asunto familiar, no realizaba una apertura en las Mayores desde el 18 de mayo, fecha en la debió abandonar su salida contra los Rays de Tampa Bay en el primer inning, obligado por un tirón en uno de sus costados.

El 9 de junio, trabajó cuatro sin anotaciones y ponchó a nueve, en una salida de rehabilitación con el Toledo (Triple A), antes de que apareciera el problema personal, que le forzó a alejarse del equipo.

El valenciano, de 29 años de edad, no reveló el motivo de su ausencia ante los periodistas que le abordaron el viernes, después de volver al roster activo. Aunque se dirigió a sus compañeros de equipo en privado y reveló que le dieron todo su apoyo.

«Son los que realmente tienen que saber lo que sucedió en mi vida, porque estoy aquí con ellos todos los días, y solo quiero que siga siendo así, mantenerlo con ellos y con mi familia en Miami», señaló Rodríguez, según Cody Stavenhagen, de The Athletic .

En su trabajo del domingo, espació cuatro hits y tres boletos, mientras que abanicaba a cinco rivales Necesitó 78 envíos para completar su trabajo, 45 de ellos en strike.

«Ese es el mejor resultado que podría haber obtenido», dijo Rodríguez después del desafío, de acuerdo con la reseña de la agencia AP. «Regresé y ayudé a ganar un partido. No estaba nervioso, porque tenía algunos juegos en las menores. Tan pronto como hice el primer lanzamiento, estaba listo para seguir».

E-Rod sumó 14.0 entradas entre el Lakeland (Clase A) y el Toledo, como parte de un programa progresivo de acondicionamiento, que concluyó el 16 de agosto.

Su salida dominical fue apenas la segunda –de nueve en la campaña- en la que no permite rayitas. Un desempeño que le ayudó a bajar su efectividad a 3.89, mientras que mejoraba su récord a 2-3.

«Esperaba una buena actuación, (Rodríguez) había trabajado bien en su rehabilitación y nos dijo que estaba listo», destacó el mánager de los Tigres, A. J. Hinch.

Rodríguez consiguió sortear los ataques que planteó el club visitante y en el tercero, con dos en circulación y dos outs, Riley Greene hizo una atrapada de feria en el jardín central, corriendo hacia adelante, ante una conexión de Luis Rengifo, que al menos evitó una carrera.

El novato Greene también respaldó al lanzador venezolano con un jonrón solitario en el primer capítulo ante el japonés Shohei Ohtani, que terminó con la derrota acuestas. Víctor Reyes remolcó dos, gracias a un triple en el cuarto, y Kody Clemens una más en el quinto.

Los Tigres le extendieron un contrato a Rodríguez por cinco años y 77 millones de dólares en noviembre de 2021, como parte de los movimientos realizados durante el receso de temporada, con la esperanza de competir en la División Central de la Liga Americana. Pero los resultados terminaron siendo muy diferentes a los esperados y el gerente general Al Ávila fue despedido.

