Eduardo Quirós: ‘Quiero ser recordado como el presidente de la educación’

Eduardo Quirós, precandidato presidencial EFE «Como el presidente de la educación», así quiere Eduardo Quirós que lo recuerden en 2029 cuando finalice su periodo, de llegar a la silla presidencial.

Quirós, quien hasta hace cuatro meses fue parte del Partido Panameñista, hoy es uno de los precandidatos a la Presidencia de la República por la libre postulación y dice sentirse optimista de verse en una de las tres papeletas oficialmente como candidato, rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

En el programa «Portada» de La Estrella de Panamá de este martes 6 de septiembre , Eduardo Quirós dio a conocer que su gran proyecto de gobierno será la «educación», porque considera que la mayoría de los problemas del país pasan por atender la calidad de educación a los ciudadanos.

Entre los componentes que considera fundamentales para tener una buena educación está la infraestructura, el resolver los problemas administrativos del Ministerio de Educación, y la formación de los docentes.

En cuanto a sus aspiraciones políticas, el expresidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE) indicó que su paso por los medios de comunicación le ayudó a ver de una manera «distinta» la política y comprendió que Panamá necesitaba nuevos liderazgos.

«El momento de quiebre fue entender que Panamá necesita nuevos liderazgos democráticos, porque nuestra democracia está en riesgo», acotó.

Aseguró que los partidos políticos han perdido «conexión directa» con el país. «No hay ningún partido que demuestre que no está divorciado de la realidad nacional, y eso no aplica que no pueda convocarse a personas de esa o de distintas organizaciones políticas para que puedan sumarse a un gran proyecto nacional».

Manifestó que en los 12 años de no estar activo en el panameñismo, llegó a la conclusión de que los partidos políticos están «quebrados completamente», aunque sigue considerando que la forma de organización partidaria es un herramienta importante en la democracia.

«Nuestra realidad política nacional y panameña demuestra que los partidos (…) están secuestrados por cúpulas que no permiten que jueguen el rol que deben ejercer esas instituciones democráticas en el devenir democrático del país», dijo.

Esa situación, según Quirós, explica en parte el gran número de postulaciones «independientes» a cargos de elección popular.

Se considera optimista con lo que califica como un «aluvión» de aspiraciones por la libre postulación.

