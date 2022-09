Eduardo Fernández pidió definir candidato opositor por consenso

Entornointeligente.com /

> Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas (Ifedec), aseguró este martes que el candidato de oposición para las elecciones presidenciales de 2024, debería ser electo por la vía del consenso.

La consideración, la hizo Fernández al rechazar una posible precandidatura presidencial, de cara al proceso de elecciones primarias internas de la oposición.

«Yo en esa guachafita de primaria no participo porque no es conveniente, eso no va a ayudar a la unidad del país y lamentablemente, creo que serán unos candidatitos peleándose con otros candidatitos, acusándose de ladrones y mentándose la madre», dijo durante una entrevista en Radio Rumbos.

Fernández, quien ya fue derrotado en la elección interna de Copei en 1993 frente a Oswaldo Álvarez Paz y en 1998 frente a Irene Sáez, consideró que las primarias dividirán aún más a la oposición y favorecerán al régimen de Nicolás Maduro, reseñó Monitoreamos.

«Dicen que son para unir a la oposición pero creo que será todo lo contrario. Creo que sirven para desunir aún más, Maduro está muerto de la risa viendo como están los distintos candidatitos mientras él está esperando que terminen de pelearse y sabe que así prevalecerá con una votación pírrica porque él sabe que no ganará, la abstención fue la que ganó en 2018 y él quedo de segundo. Eso es lo mismo que podría pasar en 2024«, sostuvo.

«Ceo que debe hacerse lo necesario para decir que no sigan con esta guachafita de carritos chocones y que el candidato sea por consenso. No nos podemos equivocar otra vez como se equivocaron los que escogieron a Chávez. No tenemos derecho a equivocarnos«, insistió.



