Edson «Mencho» Rodríguez: «En el FutVe con armar un equipo muy ordenado puedes competir»

Entornointeligente.com /

Luis Vílchez @lvilchez8.- «¿Estás loco, cómo te vas a meter en eso?», fue una de las frases que más escuchó Edson Rodríguez al tomar el Aragua y recientemente a la UCV. «Mencho» es recordado en el fútbol venezolano por su gol a Brasil en el Preolimpico de Asunción 1992 (todavía le escriben paraguayos en Instagram) y como parte de esa máquina de ganar que fue el Marítimo. Pero en los años recientes se ha hecho un nombre propio en los banquillos del circuito local y la última medalla que se colgó fue la salvación de la UCV del descenso con una jornada de anticipación. El ex lateral izquierdo habló con Balonazos, previo al choque ante Carabobo FC , de la jornada 30.

El DT sostiene la idea que en el balompié criollo los elencos de la parte baja le pueden ganar a los de la parte alta, hay mucha paridad. «No hay un club que sea arrollador y le gane a todos, en el fútbol venezolano con armar un equipo muy ordenado, que sepa cómo atacar y defender, puedes competir. No pelear el campeonato, pero, si eres muy inteligente, puedes estar en la mitad de la tabla, tranquilamente (…) Esto siempre fue un reto agradable, de enfrentar a los equipos más difíciles, porque salvo Portuguesa, que necesitaba ganar, todos luchaban por G4 (Táchira, Zamora, Deportivo La Guaira, Metropolitanos y Carabobo). Pelear con los de arriba motiva», aseveró Rodríguez, que tenía estudiado a la UCV como al resto de los equipos, al ser un apasionado del fútbol local y estar desde el jueves «pegado» al televisor viendo partidos.

A diferencia de Daniel Sasso y Enrique Maggiolo, sus antecesores en el banquillo del cuadro universitario, solo había compartido en el pasado con Yangel Montero. Pero a varios de la plantilla los conocía de la final de la Serie Oro 2018, cuando estaban en el Deportivo La Guaira. Una serie que ganó Rodríguez al frente de Estudiantes de Caracas. «Son jugadores jóvenes con una gran calidad. El crédito es de ellos que supieron entender lo que se les pidió en corto tiempo (…) Tuvimos la grata sorpresa de que en lo táctico siempre mantuvieron el orden, ya sea con el 4-4-2 o el 4-2-3-1, porque todas las semanas planteamos un partido diferente y se vio la inteligencia de estos futbolistas», reflexionó.

En cinco partidos sumó ocho unidades y hasta el partido ante Metropolitanos estaba invicto, un cotejo en el que comentó que el empate hubiese sido lo más justo. Parte de estos resultados fue el cambio de chip en la plantilla. «Lo más agradable fue el cambio de actitud, generar esa sana competencia por un puesto. En el primer partido tuvimos varias bajas y metimos a jugadores que no habían tenido tantos minutos y se les dijo que aprovecharán las oportunidades, que no regalaran nada», reveló. Parte de esos jugadores fueron Anyer Maldonado, Ronald Peña, Aldair Simanca, Yolfran Caricote; como lateral derecho, y Kevin González. Pero no son solo los titulares, porque el que entra de la banca «se juega la vida», como es el caso de Jhonny González, quien ha sido una pieza clave en UCV en otrora y en actualidad es recambio fijo.

Otra clave ha sido potenciar piezas claves. «Esli (García) es un jugador que si cuando se equivoca, lo ‘matas’ desde la raya gritándole, se te va del partido y pierdes un jugador. Tienes que mantenerlo activo y darle confianza» , indicó sobre el talento portugueseño. Mientras que de Kevin González soltó: «Nadie lo ve, pero hace grandes recorridos. Como te puede quitar cinco pelotas en 10 minutos, de igual forma te pisa el área para hacer gol (…) Ruiz aguanta y le da tiempo para que regrese, los movimientos de ambos son espectaculares». Un mandamiento de «Mencho» con el que cuentan los anteriores citados es nunca bajar la cabeza. » Así pierdan cinco pelotas, tienen que volverla a pedir» , añadió.

El trabajo dentro de la cancha es acompañado por el extra futbolístico. «Tener una cancha como la de La Guacamaya es un lujo, nos da la oportunidad de entrenar todos los días en un terreno de primer nivel. Las logísticas son espectaculares y el trato a los jugadores nos hace ser diferentes», reveló. El caraqueño anexó: «No tendremos la nómina más alta, pero desde la directiva te hablan con sinceridad. No será el club que más paga, pero es estable».

Para los que piensen que con la UCV están de vacaciones se equivocan. «No me gustaría que si tuviera necesidad otro equipo se presentará con jugadores sin minutos o sin continuidad. Vamos a ir a Valencia con todo el respeto del mundo, a ganar como una jornada más. De la manera más profesional posible. Vamos a buscar el encuentro. La meta era terminar invicto el torneo, pero se rompió la racha ante Metropolitanos. Les dije a los jugadores en el camerino que si nos ganan tiene que ser así, vendiendo cara las derrotas. Nos queda un partido y hay que terminar bien» , señaló.

En referencia a los industriales desgranó: «A mi me encanta ese equipo, juega bien el fútbol y están bien trabajados. Son súper agresivos en ataque, pero tienen piezas muy claves que si logras desestabilizarlos no van a jugar tan cómodos». Esos futbolistas son Harrison Contreras, al que buscarán que no reciba con facilidad, y Kevin Viveros, con el cual no debe descuidarse, porque «si no mete la primera no perdona la segunda, vive un buen momento». Rodríguez también dejó claras sus intenciones: «Ante ellos jamás debemos meternos atrás, si vas a jugarles defensivamente te harán daño. Hay que buscar la manera de quitarles la pelota y ser protagonista».

El contrato de «Mencho» con UCV culmina este domingo, pero el cuadro universitario será su primera opción, pero antes debe hablar varios temas con la directiva. » Si seguimos aquí vamos a competir, no ser la UCV de esta temporada que estuvo siempre en la parte baja, este equipo puede competir contra cualquiera y contra quien sea», afirmó. En las ironías –o karma– del futve, Aragua decidió prescindir del timonel caraqueño cuando navegaban en aguas tranquilas y descendió. Una relegación que le dolió a Rodríguez que se encariño en el cuadro aurirrojo. Lo cierto es que este DT, junto a Daniel Aguilera, su PF, y Francisco Velásquez, su AT, son garantía de competitividad, sin importar el equipo.

LINK ORIGINAL: Balonazos

Entornointeligente.com