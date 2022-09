Edreams refuerza su apuesta por España con dos nuevas sedes y contrataciones

Entornointeligente.com /

Edreams Odigeo , la agencia de viajes online más grande de Europa, está dispuesta a pisar el acelerador para seguir creciendo en España, a la que quiere convertir en el hub desde donde dirigir el negocio en Europa.La apuesta ya arrancó hace año y medio, cuando optó por trasladar su sede social desde Luxemburgo a España . Posteriormente empezó a ampliar su huella en las oficinas de Madrid y Barcelona a las que han unido recientemente las de Palma de Mallorca y Alicante, incorporadas antes de verano. «Estamos buscando nuevas oportunidades y esperamos poder contar con un par de nuevas localizaciones en breve», recalca Danna Dune, consejero delegado de Edreams, en una entrevista con Cinco Días.

«No queremos centrarnos solo en Madrid o Barcelona, si no donde esté el talento . No queremos estar vinculados a ninguna gran localización específicamente. Hay un gran número de ciudades en la Península Ibérica que están bien capacitadas para poder trabajar allí, como Mallorca o Alicante han demostrado. Hay una gran cantidad de perfiles tecnológicos y de liderazgo que encajan con nuestra propuesta».La agencia de viajes no solo quiere ampliar sus centros de actividad en España, si no también busca elevar su plantilla en España.

Prevé alcanzar los 7,5 millones de suscriptores en 2025 y un ebitda de 180 millones

La compañía está inmersa en el mayor proceso de contratación de su historia, ya que pretende incorporar 500 personas en Europa en los próximos tres años. «Ya hemos contratado a 150 personas en seis meses y queremos contratar otras 100 en los próximos doce meses «, asegura Dune. De esas personas, un porcentaje elevado trabajará en los centros de España.

Buenas perspectivas

El consejero delegado de Edreams rebosa optimismo frente al pesimismo de los dos anteriores ejercicios, en los que las pérdidas generaron un lastre para la compañía en forma de deuda, por tres motivos. En primer lugar, la agencia de viajes ha conseguido un balón de oxígeno hasta 2027 refinanciando todo el pasivo y ampliando en 5,5 años la vida de la deuda , lo que le dará margen para poder activar los planes de recuperación y la inversión para seguir creciendo. En segundo lugar, la recuperación de los flujos turísticos es un hecho, según Dunne. Los ingresos se duplicaron entre abril y junio y las reservas para agosto se situaron un 50% por encima de los niveles precovid. «El sector se está recuperando con fuerza y ya está un 25% por debajo de los niveles precovid, mientras que nosotros estamos entre un 30% o un 40% por encima de las cifras de 2019. Eso son buenas noticias porque estamos ganando cuota de mercado ya que los clientes nos están eligiendo a nosotros frente a nuestros competidores».

Ha refinanciado toda la deuda y alargado el vencimiento hasta 2027

Y el tercer elemento de optimismo es la velocidad de crucero que ha adquirido el programa Prime, la apuesta pionera de la compañía por el modelo de suscripción en las agencias de viajes que arrancó en 2017 y que se ha acelerado en el último año. La propuesta ofrece acceso a ofertas y descuentos de 690 aerolineas y 2,1 millones de hoteles a cambio de un pago único anual de 54,99 euros. «Nuestro objetivo es alcanzar los 7,5 millones de suscriptores en 2025, que cada uno aporte un gasto de 80 euros [el coste de la suscripción más otros servicios añadido] y que el ebitda supere los 180 millones de euros», asegura. Dunne avanza que duplicaron los usuarios en un año y que llegaron a tres millones en junio . «Cerraremos el tercer trimestre con 3,5 millones y el objetivo de llegara 7,5 millones en marzo de 2025 parece posible». En esa última fecha, la agencia de viajes prevé que el 84% de la caja procederá de los suscriptores a Prime.

Inflación

Unas previsiones que contrastan con un panorama de incertidumbre para los próximos trimestres, con una inflación desbocada por encima del 10% en una gran parte de los países europeos y con una amenaza de recesión en los próximos trimestres. «Desde que soy consejero delegado en 2015 no hemos fallado en ninguna de nuestras previsiones a tres años. Ya han pasado nueve meses desde que las ofrecimos al mercado y nos sentimos muy comodos con ellas». Dunne destaca que pese a las grandes recesiones que se han producido en los últimos cuarenta años, el trafico de pasajeros aéreos solo cayó durante tres ejercicios , coincidiendo con la guerra de Irak y sin contar los dos años del coronavirus. «La gente quiere viajar y está dispuesta a prescindir de otros gastos antes. Lo que sí están haciendo es reduciendo la categoría del hotel o el número de días de vacaciones».

Plan de incentivos

La entrevista se produjo en la víspera de la junta de accionistas , celebrada ayer por la mañana, en la que se dio el visto bueno a dos medidas: el incremento de la retribución máxima anual de los consejeros en 50.000 eur os al año (de 500.000 a 550.000 euros) y la renovación del plan de incentivos para directivos.»Cada tres años se renuevan las políticas de la compañía. En la actualidad, el Consejo de Administración está compuesto por nueve miembros, de los que solo tres son independientes y cobran. En los próximos meses esperamos que se incorporen más independientes y ese es el motivo por el que se sube la retribución fija», recalca Dunne. En el caso del programa de incentivos, el consejero delegado de Edreams recalca que es una actualización del anterior, en la que se incorpora un nuevo criterio y un nuevo indicador para medir el desempeño de la empresa. «Los ingresos sobre las ventas cash miden el crecimiento y el ebitda menos las inversiones cash la rentabilidad. El tercer parámetro serán los ingresos por suscripciones cobrados a través del programa de suscripción Prime «.

