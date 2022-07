EDP Renováveis sobe lucros em 87% no semestre impulsionada pelos preços

Entornointeligente.com /

A EDP Renováveis (EDPR) teve receitas de 1237 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, 45% acima do valor registado acima de idêntico período do ano passado, tendo os resultados líquidos subido 87% para os 265 milhões de euros (ficando ligeiramente acima dos 255 milhões do primeiro semestre de 2020).

Na apresentação de contas disponível o site do regulador do mercado de capitais, a CMVM, a EDPR destaca que teve uma «sólida performance operacional» neste período, «impactada pela maior produção de energia» quando comparado com o primeiro semestre de 2021 «devido à capacidade instalada adicional e melhor recurso renovável».

Os «resultados sólidos», diz a EDPR, foram suportados principalmente «pelo aumento de preço médio de venda e de produção, resultado num EBITDA e resultado líquido robustos». O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de 976 milhões de euros, mais 49% em termos homólogos.

Sobre a subida de receitas, a empresa diz que o preço de médio de venda aumentou 27% quando comparado com o mesmo período de 2021, «maioritariamente devido aos preços de mercado na Europa» e à «actualização do quadro regulatório em Espanha». A empresa tem activos em várias zonas do globo, com destaque para a Europa, Estados Unidos e Brasil.

«A capacidade instalada aumentou para 13,8 GW (+1,2 GW vs 1S21)» no período em análise, com a Europa e a América do Norte «a representarem 40% e 51% do portfólio, respectivamente, e apresentando uma maior diversidade tecnológica com 12,2 GW de eólico onshore, 1,3 GW de solar e 1,5 GW de capacidade bruta de eólico offshore em operação», refere a empresa.

