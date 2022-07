EDP entra no solar na Alemanha com investimento de 250 milhões

Entornointeligente.com /

A EDP anunciou esta sexta-feira a aquisição de 70% da Kronos Solar Projects GmbH uma empresa de desenvolvimento solar baseada na Alemanha , por 250 milhões de euros.

A operação, realizada através da EDP Renováveis , garante o acesso da empresa presidida por Miguel Stilwell de Andrade a um portefólio de 9,4 gigawatts (GW) de projectos solares em diferentes fases de desenvolvimento e em diversos mercados.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP explica que se trata de parques solares localizados na Alemanha (4,5 GW), França (2,7 GW), Países Baixos (1,2 GW) e Reino Unido (0,9 GW). «Dos 9,4 GW de pipeline de projectos em desenvolvimento, 0,2 GW estão prontos a construir», refere a empresa.

O preço de aquisição «será pago à data da conclusão da transacção» e o acordo prevê ainda que haja lugar ao pagamento de «uma taxa de sucesso adicional a ser paga durante 2023-28». Esta taxa, cujo valor não é referido, «estará dependente da capacidade solar entregue pela Kronos no mesmo período».

A transacção também inclui uma opção de compra relativamente aos outros 30% de participação minoritária, que irá manter-se, para já, com os fundadores da Kronos (empresa que já instalou cerca de 80 projectos, num total de 1,4 GW de potência).

Com este negócio, a EDP entra na Alemanha e nos Países Baixos, dois Estados com ambiciosos objectivos de instalação de renováveis até 2030. A EDP destaca que a Alemanha, que representa cerca de 50% do portefólio de desenvolvimento solar adquirido, anunciou recentemente um pacote de medidas de descarbonização que inclui a meta de atingir 360 GW de capacidade renovável instalada até 2030.

«Para alcançar tal objectivo, a Alemanha está empenhada em instalar 155 GW de capacidade solar, representando perto de 40% das adições de capacidade solar na UE». Isto fará da Alemanha, que enfrenta actualmente um grave problema de segurança do abastecimento e de dependência dos combustíveis fósseis, um «dos maiores mercados de capacidade solar no mundo».

«Temos grandes expectativas no que diz respeito, em particular, à Alemanha, já que é um mercado estratégico na Europa, com metas de crescimento reforçadas nas renováveis», assinalou Miguel Stilwell de Andrade, a propósito de um negócio que diz consolidar «a posição [da EDP] no segmento solar e o seu compromisso com a aceleração da transição energética».

Com esta aquisição, a EDP expande a sua presença para 12 mercados europeus (já tem operações em Portugal, Espanha, França, Bélgica, Polónia, Itália, Roménia, Reino Unido, Grécia e Hungria) que, no total, «representam mais de 90% das adições de capacidade solar esperadas na UE até 2030», frisa a empresa.

A empresa nota ainda que a entrada nestes novos mercados «cria oportunidades de expandir não só em solar como também noutras tecnologias, nomeadamente em eólico, através de hibridização e novo pipeline eólico, e também em hidrogénio e baterias».

LINK ORIGINAL: Publico

