EDP avança com venda de ativos e reforço do investimento em renováveis – Cm ao Minuto – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / A EDP indicou hoje que o Conselho de Administração Executivo da elétrica vai apresentar ao mercado na terça-feira um reforço do investimento em renováveis e um plano de alienação de ativos, segundo comunicado à CMVM. “Os órgãos sociais da EDP, Conselho de Administração Executivo (CAE) e Conselho Geral de Supervisão (CGS), reunirão no dia 11 de março para discutir e deliberar sobre o conteúdo do ‘Strategic Update’ para o período 2019-2022, a ser apresentado ao mercado no dia 12 de março, tal como anteriormente comunicado”, lê-se no documento publicado na Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM). De acordo com o mesmo documento da EDP, “a proposta que o CAE submeterá ao CGS contempla, em termos genéricos, quer um reforço do investimento em renováveis quer um plano de alienação de ativos”.

