Edison, el cliente de correo inteligente para iPhone, Android y Mac

A nadie le gusta perder tiempo con el correo. Pero apps como Edison hacen el trabajo sucio para que te centres en lo importante. Rápido, minimalista y prácticamente automático. Resulta interesante que una herramienta tan simple como el correo electrónico siga siendo una de las maneras de comunicarse más populares en la actualidad. Precisamente por su sencillez sigue siendo una gran forma de hablar con otras personas, recibir y enviar avisos y recordatorios, etc. Pero aunque el correo electrónico ha evolucionado apenas, sí lo han hecho los gestores de correo electrónico. Dejando a un lado que en la actualidad contamos con multitud de servicios gratuitos de correo electrónico y accesibles desde el navegador, hay multitud de aplicaciones móviles y de escritorio que nos ayudan a gestionar todas las cuentas de correo que tengas, tanto las personales como las profesionales, y además incorporando mejoras y automatismos. Hoy en día es habitual procesar el correo desde tu smartphone mediante gestos o deslizando el dedo encima del mensaje para archivarlo, marcarlo como importante o enviarlo a la Papelera. Además, podemos organizar los mensajes con etiquetas, colores y carpetas, programar su envío o incluso usar tu bandeja de entrada a modo de lista de tareas. Así pues, ante tanta variedad de opciones a elegir, ¿por qué deberías probar suerte con Edison ? De la nada al todo Lo primero que llama la atención de Edison es su minimalismo. Es decir, en todo momento verás sólo aquello que necesitas ver, ya que lo importante es el contenido de los mensajes de correo que recibas. Pero eso no quita que desde ese minimalismo tengas a tu disposición multitud de opciones para procesar tu correo, enviar mensajes y sacar partido de tu bandeja de entrada. Disponible en versión móvil para iPhone y Android y con versión para macOS, Edison permite organizar cualquier servicio de correo electrónico que tengas configurado, desde Google y Gmail a Outlook o Hotmail pasando por iCloud, Yahoo!, Office 365 y, en definitiva cualquier proveedor de correo POP3 o IMAP. A partir de aquí, además de las opciones habituales, Edison destaca por sus pequeñas grandes funciones, tales como la posibilidad de darte de baja de boletines de correo con pulsar un enlace o bloquear direcciones concretas. Incluso puedes deshacer el envío de un mensaje si te has equivocado. Tu asistente de correo personal Pero donde destaca Edison es en sus características de gestor de correo inteligente. En este sentido, Edison hace las veces de asistente personal para organizarte mejor la información extraída de tus mensajes. Por ejemplo, facturas, envíos de paquetes, viajes o vuelos programados… Cualquier dato susceptible de ser procesado en forma de acción, Edison dará con él y te ofrecerá la posibilidad de hacer algo útil con ello. Compras, viajes, reuniones… Edison te ayudará a estar al tanto de todo este tipo de información para estar a la última. Además, podrás recibir avisos si hay algún cambio. Eso sí, estas funciones más avanzadas están disponibles por el momento en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e India. Por lo demás, Edison cuenta con más opciones interesantes para gestionar el correo y mejorar nuestra productividad, como la posibilidad de reenviar un mensaje para así recibirlo en un momento concreto del día o su práctico editor de mensajes que permite incluir toda clase de contenido, como enlaces, stickers, animaciones GIF, archivos adjuntos, varias imágenes de forma cómoda, etc. Pensado inicialmente como cliente de correo móvil, Edison ha sabido evolucionar y en la actualidad podemos usarlo también en macOS. Entre sus cambios de la versión móvil a la de escritorio destaca el modo noche así como un mejor aprovechamiento del espacio en pantalla. Encontrarás más información sobre Edison en su página oficial y en su página de ayuda en inglés.

