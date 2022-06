Edinson Cavani: el homenaje que le hizo  Nacional de Salto y el mensaje que mandó a los padres de los niños que juegan baby fútbol

Entornointeligente.com /

Si hay una persona que está orgullosa de su tierra, de sus pagos, de su pasado, de sus costumbres, ese es Edinson Cavani . No hay vez que venga a Uruguay y no marche inmediatamente para su Salto natal. Allí está su refugio, donde se siente contenido, rodeado de su familia, de la naturaleza y de todas esas actividades que solo puede desarrollar allí, porque no las encontró en Palermo, en Nápoles, en París ni en Manchester.

Cavani está orgulloso de Salto y Salto está orgulloso de Cavani porque lo siente propio. Es una estrella del fútbol mundial, eso está fuera de toda discusión, pero también es un vecino más, de esos a los que se puede ver cabalgando a campo abierto.

Nunca olvidó sus inicios futbolísticos en Nacional de Salto , al que llegó de la mano de su padre Luis y luego de tantas alegrías que Edi le ha dado a Uruguay y al departamento, la sociedad salteña sintió la necesidad de devolverle algo. Por eso el tricolor del litoral lo homenajeó el viernes a la noche y le anunció que a partir de ese momento el campo de juego de baby fútbol de la institución, ubicado sobre la avenida Atahualpa, llevará su nombre.

Nuestros niños pudieron estar con vos. Un día vos fuiste uno de ellos. Nos emocionaste, te emocionaste. Lo vivimos con tu familia en una noche inolvidable.

Las personas siempre vuelven a los lugares donde fueron felices. Esta es tu casa, para siempre.

¡Gracias!! pic.twitter.com/IyI0oSGCwa

— Nacional Fútbol Club de Salto (@NacionaldeSalto) June 18, 2022 Tu primer camiseta. #DondeTodoComenzo

Recuerdos del acto por denominación oficial «Estadio Edinson Cavani» @ECavaniOfficial #CunaDeGrandes pic.twitter.com/OThWmAGqN1

— Nacional Fútbol Club de Salto (@NacionaldeSalto) June 18, 2022 Su familia lo acompañó, pero sobre todo lo hicieron los niños del baby fútbol de Nacional, con los que compartió mucho rato y se sacó todas las fotos que le pidieron. «Me veo reflejado en ellos cuando era chiquito», dijo Edi al llegar. «Este es un momento muy lindo y hay que disfrutarlo», añadió mientras los más chicos lo miraban con cara de asombro. Sí, estaba ahí, en carne y hueso, al lado de ellos. Una experiencia increíble e inolvidable.

Luego de los homenajes, los regalos, los anuncios y las palabras, Edi dio su mensaje y uno muy especial dirigido a los padres rogándoles que no exijan más de la cuenta a sus hijos con el fútbol. «Es muy bueno el trabajo que hacen en el baby fútbol, que sirve para que el niño salga de la calle, que pueda hacer deporte y divertirse. Hay que pedirle a los padres también que no le exijan a los niños en el fútbol. Es muy triste cuando voy a una cancha y veo a los grandes gritarle a los hijos. Yo también jugué al baby pero a mí me dejaban divertirme. Si uno tiene condiciones va a llegar, mientras tanto los grandes deben dejar divertir a los niños en el fútbol». Si lo dice Edi…

