Edinson Cavani define su futuro y considera en serio su plan B: Boca Juniors

Cuando el nombre de Edinson Cavani parecía haber quedado como un sueño a cumplir en un futuro para Boca Juniors , desde Uruguay, Diego Muñoz le confió a ESPN Fútbol 12, que el goleador considera muy en serio la oferta que le hizo Juan Román Riquelme.

Si Cavani no logra cerrar con Villarreal, podría aceptar la oferta de Boca AP El delantero quedó libre de Manchester United y, tal como sucedió con Luis Suárez , busca un nuevo destino que lo mantenga en un alto nivel para llegar lo mejor posible para disputar con la Selección Uruguaya el Mundial de Qatar 2022 .

El cronista uruguayo le remarcó a Mariano Closs que la prioridad de Cavani es Villarreal , una alternativa que tiene desde hace varias semanas ya, pero no termina de cerrar. El club español necesita liberar un cupo para sumarlo.

El goleador ya descartó otra opción importante en Europa como Borussia Dortmund , porque no quiere a esta altura de su carrera soportar el crudo invierno alemán. Mientras que, por el momento, tampoco quiere ir a la Major League Soccer , de Estados Unidos, si no que ese es un destino que piensa para más adelante.

Así es como todo vuelve a Boca. Diego Muñoz supo de una fuente muy cercana y que tiene gran influencia en el futuro del jugador, que «tiene ganas de jugar en Boca», a la vez, que la cuestión económica no sería una traba , porque Cavani ya conoce las condiciones para jugar en Argentina.

Por otra parte, de lado del club xeneize , al igual que como sucedía cuando estuvo negociando con Arturo Vidal , la idea es que Edinson no llegue por cuatro meses hasta el Mundial, si no que firme un contrato más largo para contar con él en la próxima CONMEBOL Libertadores .

El mercado de pases de AFA cierra el próximo lunes 8 de agosto, fecha en la que el delantero uruguayo deberá haber tomado una decisión, si es que pretende cumplir su sueño de vestir la camiseta azul y oro y jugar en La Bombonera, al menos en esta temporada.

