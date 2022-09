Entornointeligente.com /

Ediles del Partido Nacional en Maldonado se retiraron de sala e impidieron que la oposición continuara las exposiciones Publicado el 31 de agosto de 2022 Maldonado › Política 2 minutos de lectura El edil frenteamplista Joaquín Garlo señaló que la actitud de la bancada nacionalista está vinculada a la «molestia» por la posición del FA respecto del proyecto inmobiliario Marina Beach. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La sesión ordinaria de este martes en la Junta Departamental de Maldonado (JDM) culminó de forma repentina cerca de las 0.00 horas por falta de cuórum en el plenario. La bancada del Partido Nacional (PN) se retiró luego de que el edil Javier Sena solicitara un cuarto intermedio del que no regresaron. El tercer suplente en la presidencia del legislativo departamental, el edil por el Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo, asumió el cargo durante unos minutos para poder levantar la sesión.

En la media hora previa, cuando expuso la edila frenteamplista Susana Hernández durante unos diez minutos, el oficialismo no votó la prórroga de cinco minutos para que pudiera terminar su alocución. Hernández estaba haciendo referencia a la política como herramienta de servicio, a cómo se deben manejar las diferencias políticas para obtener mayores resultados, y a que la ciudadanía los elige para hacer cumplir las normas y no «violarlas».

Este miércoles, en diálogo con FM Voces, la edila lamentó el accionar del PN y sostuvo que sintió «frustración», y agregó que cuando el FA estuvo a cargo del gobierno departamental «ha escuchado y votado la exposición de otros ediles con diferentes miradas, aunque no nos gustara lo que estaban diciendo». Hernández señaló que, a su entender, «no gustó la exposición», pero cree que es «fundamental» respetar «la mejor» herramienta de la democracia.

Tras la reanudación de la sesión, hizo su exposición la edila del FA Karina Gómez, quien se refirió a los «retrocesos» en la salud pública durante el actual gobierno; en este caso el PN sí votó la prórroga. Pero después, antes de que el edil Garlo comenzara a exponer, el nacionalista Javier Sena solicitó un cuarto intermedio, momento en el que la bancada oficialista «se retiró de sala con los abrigos y se fueron en sus autos». Según Hernández, existen algunos antecedentes similares en los que el PN tampoco dejó terminar las exposiciones de ediles del FA, puntualmente, durante la participación de Sebastián Antonini y Jorge Píriz.

Debido al accionar de la bancada del oficialismo, Hernández solicitó una reunión con el presidente de la JDM, Damián Tort, quien accedió.

Por su parte, Garlo declaró que fue una noche «muy triste» y calificó la situación como un «espectáculo de la intolerancia» y un acto «poco republicano del PN».

Según el edil, los diversos planteos eran «molestos para los oídos del PN». Agregó que, al culminar la sesión, no sólo se «prohibió» que la oposición continuara con las exposiciones, sino que además no permitieron que se votaran expedientes «importantes» que se encontraban en el orden del día. «El gobierno del FA jamás le prohibió al PN expresarse, no van a lograr callar a la bancada el FA, seguiremos trabajando. Para el PN es más importante esa chicana politiquera de parar y no dar cuórum», sentenció. No obstante, destacó que no todos los ediles oficialistas están de acuerdo con tomar estas decisiones, ya que muchos son «defensores de la política saludable».

Sobre la hora a la que culminó la sesión, el edil señaló que algunos nacionalistas afirman que fue meramente por una cuestión «reglamentaria», ya que el reglamento indica que culminan a las 0.00 horas. Sin embargo, en más de una oportunidad, bajo la prórroga, las sesiones se han extendido hasta altas horas de la madrugada.

Garlo sostuvo que este accionar forma parte de una «molestia» que existe dentro del oficialismo por lo denunciado por el FA a partir de la aprobación del PAI de Marina Beach. El próximo jueves se reunirá la mesa política del FA, en la que los ediles presentarán un informe para tratar el tema a nivel departamental.

