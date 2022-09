Entornointeligente.com /

Carolina Cosse.

Foto: Mara Quintero

Ediles blancos no votaron la Rendición de Cuentas de la administración de Cosse Publicado el 5 de septiembre de 2022 Gobiernos departamentales Menos de 1 minuto de lectura Según los nacionalistas, la intendenta «gestiona la ciudad gastando en rubros que no le cambian la vida a la gente» Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Este lunes la bancada de ediles de Montevideo del Partido Nacional votó negativamente la Rendición de Cuentas del gobierno departamental. Los ediles sostienen en un comunicado que la rendición confirma que la intendenta Carolina Cosse «está administrando mal el dinero de los montevideanos». «La intendencia había proyectado que en 2021 tendría un resultado superavitario, recaudó más de lo que tenía pensado y, pese a esto, se perdieron 351 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que la administración de Cosse después de recaudar impuestos y transferencias del gobierno central se lo gasta todo, no le alcanza y debe endeudarse, acumulando ya un déficit de 3.700 millones de pesos», señalan.

Además, aseguran que esta rendición evidencia que Cosse «gestiona la ciudad gastando en rubros que no le cambian la vida a la gente, mientras se le escatima dinero a lo que más interesa a los montevideanos». «En 2021 se asignó menor presupuesto del comprometido a áreas clave como iluminación y limpieza», acotan.

Más adelante, los ediles blancos dicen que «el relato» de Cosse «se contradice con los números», ya que al Plan ABC, «buque insignia de esta administración», se le destinó «apenas 3% de los egresos totales de la intendencia y se le ejecutó 13% menos de presupuesto asignado».

