Eddie Vedder suspende concierto para expulsar a una fan por golpear a otro en un show de Pearl Jam en Suiza

El vocalista de Peal Jam, Eddie Vedder, es tendencia en las redes sociales tras detener momentáneamente un show de la banda en Zúrich, Suiza, para expulsar a un fanático por conducta violenta en medio del espectáculo. El hecho ocurrió en el Hallenstadion Zurich cuando una mujer golpeó a un hombre que estaba filmando parte de la canción «Animal». Vedder mandó a detener la interpretación y a prender las luces, a lo que precisó «Oye, lo vi todo. Lo sé, te estaba molestando. Estabas desanimada porque estuvo filmando todo el tiempo». «La cuestión es que sé que te molestó, pero tampoco puedes golpearlo en la cabeza, aunque seas mujer. Aprecio el hecho de que puedas ser fuerte. Deja de pegarle, te vas de aquí. La violencia no está permitida. Lo siento señora, no se permite la violencia. Podrías haberme saludado, te estaba mirando directamente. No estamos golpeando a la gente aquí. Lo siento», agregó el cantante. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Video vía Twitter: @consequence

